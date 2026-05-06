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    Trump suspend son opération d’escorte de navires à Ormuz, dans l’espoir d’un accord avec l’Iran

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      Compagnie maritime CMA CGM : L’un de nos navires a été pris pour cible hier lors de sa traversée du détroit d’Ormuz, ce qui a entraîné des dommages matériels et des blessés parmi son équipage.

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      Irak : attaque de drone contre un dépôt d’armements dans un camp à Erbil qui abrite les groupes terroristes du Kurdistan d’Iran.

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      Békaa occidentale : 4 martyrs dont des femmes et des enfants dans un raid ennemi israélien sur une maison habitée à Zallaya (Correspondant d’al-Manar)

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