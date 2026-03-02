La Garde côtière chinoise repousse des navires philippins en intrusion illégale dans les eaux de Huangyan Dao

La Garde côtière chinoise (GCC) a repoussé vendredi des navires philippins qui avaient illégalement pénétré dans les eaux territoriales chinoises au large de Huangyan Dao, en mer de Chine méridionale.

Un grand nombre de navires philippins se sont rassemblés et ont illégalement pénétré dans les eaux proches de Huangyan Dao le 27 février. Sans tenir compte du risque de collision, ils ont soudainement coupé la route de navigation devant les navires de patrouille de la GCC dans un acte délibéré de provocation, et ont pris des photos pour attiser les tensions.

« Les navires de la GCC sont restés rationnels et modérés tout au long de l’incident et, conformément à la loi, ont émis des avertissements verbaux et contrôlé les routes de navigation, avant de réussir à repousser les navires philippins intrus », selon la GCC.

Les actes dangereux des navires philippins ont non seulement constitué une grave provocation à l’encontre des opérations de protection des droits et d’application de la loi de la GCC, mais ont également reflété une irresponsabilité envers la sécurité personnelle des membres d’équipage philippins, a déclaré la GCC.

« La Chine a toujours assumé ses responsabilités en matière de sauvetage maritime, mais ne permettra jamais à aucun pays de porter atteinte à sa souveraineté sous quelque prétexte que ce soit », a-t-elle ajouté.

