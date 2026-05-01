Représentant de l’Iran à l’ONU: Les pays arabes doivent verser des indemnisations au lieu de déposer des plaintes

Le représentant de l’Iran auprès des Nations Unies, Amir Saeid Iravani, a répondu à la lettre commune adressée par le Qatar, Bahreïn, l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, le Koweït et la Jordanie à l’ONU et au Conseil de sécurité.

Il a affirmé que « ces pays ont participé à l’agression contre l’Iran via les bases stationnées sur leurs territoires, desquelles ont été lancés les tirs et les attaques aériennes ».

M.Iravani a souligné que « l’Iran a exercé son droit légitime à l’autodéfense en réponse à cette agression ; un droit reconnu par la Charte des Nations Unies et exercé en réaction à l’agression subie ».

Le délégué iranien a également précisé que « l’Iran n’est pas à l’origine du conflit ni des opérations militaires, et ne peut être considéré comme l’initiateur de la guerre ».

Et d’ajouter : « les pays ayant participé à cette agression, ou ayant autorisé l’usage de leurs bases, de leur espace aérien, de leurs eaux et de leurs territoires pour lancer une attaque contre l’Iran, en portent la responsabilité et doivent être tenus pour comptables ».

Dans ce contexte, il a indiqué que « l’incapacité du Conseil de sécurité à condamner cette agression et à identifier l’agresseur a contribué à encourager les assaillants à poursuivre leurs actes hostiles ».

Enfin, M.Iravani a insisté sur le fait que « l’Iran exige du Qatar, de Bahreïn, de l’Arabie saoudite, des Émirats arabes unis, du Koweït et de la Jordanie qu’ils assument l’entière responsabilité de la réparation des pertes et des dommages subis par l’Iran ».