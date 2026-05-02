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    Vidéo | La Résistance islamique cible un char Merkava dans la localité d’Al-Qantara avec un drone d’assaut

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      Résistance islamique (1) : Nos combattants ont ciblé un rassemblement de soldats de l’armée de l’ennemi israélien à l’intérieur d’une maison dans la localité d’Al-Bayyadah avec un drone d’assaut

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      Correspondant d’Al-Manar : L’aviation de drones ennemie a ciblé la localité de Zoutar al-Charkiya au Sud-Liban

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      Vidéo | La Résistance islamique cible un char Merkava dans la localité d’Al-Qantara avec un drone d’assaut

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