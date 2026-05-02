Hezbollah fabrique ses drones. « Israël » n’a pas encore trouvé de solution aux drones à fibre optique. (vidéos)

Un drone du Hezbollah franchit le filet fixé sur un Merkava pour le prot6ger

Média de guerre de la Résistance islamique a diffusé pour la première fois une vidéo qui montre un drone confectionné localement par l’un de ses combattants.

Aucune précision sur la nature de ce drone n’est fournie si ce n’est le titre de la vidéo-clip, en arabe et en hébreu : « La fierté de l’industrie libanaise », pour marquer que le Hezbollah fabrique les drones qu’il utilise dans ses opérations.

Les drones à fibre optique: « une contre-tactique »

Les drones à fibre optique piégés FPV qui inquiètent le plus l’armée ennemi israélienne semblent aussi être fabriqués localement. Selon des spécialistes, ils peuvent être confectionnés à l’aide de la technologie d’impression 3D, ainsi que de composants électroniques facilement disponibles, habituellement utilisés à des fins civiles, mais à double usage. Jusqu’à présent Israël s’est montré incapable de les contrer.

De petite taille, camouflés et efficaces, ils sont rapidement devenus une arme redoutable entre les mains du Hezbollah, qui les utilise pour traquer les soldats de l’armée d’occupation israélienne dans le sud du Liban.

Ils ont tué jeudi un soldat israélien dans le sud du Liban et blessé au moins douze autres personnes dans le nord d’«Israël », dont deux grièvement. En début de semaine, ils avaient également tué un soldat israélien et un employé d’un entrepreneur militaire au sud du Liban.

Le Hezbollah a annoncé avoir commencé à utiliser pour la première fois des drones guidés par fibre optique lors des combats qui ont débuté le 2 mars, après des années d’utilisation d’autres types de drones.

Selon l’expert militaire de la chaine qatarie Al- Jazeera, Nidal Abu Zeid, l’utilisation de la technologie de la fibre optique par le Hezbollah est une réponse et une contre-tactique, après que les systèmes de guerre électronique de l’occupation aient réussi à abattre ou à brouiller la plupart des drones sans fil traditionnels que le parti utilisait.

Des drones indétectables

Contrairement aux drones traditionnels, les drones à fibre optique ne sont pas guidés par GPS ni par commande sans fil. Ils sont équipés d’un fin câble situé à l’arrière, reliant directement l’unité de contrôle de l’opérateur au drone, ce qui rend tout brouillage électronique impossible.

L’appareil peut voler à basse altitude et à grande vitesse, ce qui le rend plus difficile à détecter et à détruire.

Il est fabriqué en fibre de verre légère, ce qui signifie qu’il n’émet pratiquement aucune signature thermique ou radar.

Il est capable de contourner le système de protection active « Trophée » installé sur les chars Merkava israéliens.

La bande passante de la fibre optique permet une diffusion vidéo continue et de haute qualité, même sur des terrains complexes comme les vallées et entre les bâtiments.

Le câble s’étend sur une distance de 10 à 30 kilomètres, permettant au drone d’atteindre des cibles éloignées.

Ces appareils transportent, dans certaines versions, une ogive explosive pesant entre 10 et 20 kilogrammes, capable de détruire des véhicules blindés.

Ils sont capables de mener des opérations de ciblage précises contre des véhicules militaires et des concentrations de troupes. Leur précision est telle qu’ils ont pu prendre pour cible l’un des hélicoptères d’évacuation de secours de l’armée ennemie.

Une vidéo clip dessins animés réalisée par IA diffusée sur les réseaux sociaux.

Une arme imprévisible

Un responsable militaire israélien, s’exprimant sous couvert d’anonymat auprès de l’Associated Press, a déclaré que ces drones étaient devenus une menace relativement nouvelle lors de la dernière vague de combats avec le Hezbollah.

De même, l’ancien chef du commandement de la défense aérienne israélienne, Ran Kochav, a attribué l’échec d’Israël dans ses tentatives de contrer ces appareils à leur capacité à voler à basse altitude et à grande vitesse, ainsi qu’à leur petite taille, ce qui les rend extrêmement difficiles à détecter, et même après détection, il est difficile de les suivre.

Kochav a expliqué qu’Israël a passé des années à se concentrer sur le renforcement de ses systèmes de défense aérienne afin d’améliorer sa protection contre les missiles et les roquettes, mais les drones n’ont pas été considérés comme une priorité absolue.

Selon lui, Israël aurait dû surveiller l’évolution des drones à fibre optique dans la guerre en Ukraine, en supposant que, comme cela s’est produit en Russie, ils seraient éventuellement utilisés par d’autres alliés.

Un drone franchit le filet

Des responsables et des soldats israeliens ont déclaré au journal américain Wall Street Journal qu’abattre ce drone pouvait prendre une heure entière.

Ils ont souligné que ces unités sont en difficulté et tentent de trouver des solutions aux drones du Hezbollah, comme par exemple recouvrir les équipements et les sites militaires de filets pour les intercepter.

Dans la vidéo ci-dessous publiée par la résistance islamique, le drone a pu franchir le filet fixé sur un char dans la région sud-libanaise d’al-Qantara.

L’opération réalisée le 27 avril a été filmée par deux caméras, celle du drone kamikaze dont les images s’arrêtent lorsque l’appareil est percuté, celle d’un autre drone de reconnaissance qui survolait la région. Les images montrent clairement que le Merkava a explosé et pris feu. L’on peut supposer que c’est aussi ce drone qui avait filmé auparavant le char qui devait être ciblé.

Média de guerre a aussi diffusé les images des tirs de drones en direction d’un groupement de militaires ennemis dans la position récente de Blate au sud du Liban. L’opération avait eu lieu le jeudi 30 avril, date à laquelle l’armée israélienne avait fait état de la mort d’un soldat et d’un autre blessé.

Dans les quatre opérations de résistance revendiquées ce samedi, trois d’entre elles ont utilisé des drones kamikazes contre des positions israéliennes dans la localité d’al-Bayada, dans le district de Tyr : la première contre des soldats dans une maison, la seconde a frappé un groupe de militaires et la troisième a ciblé un site d’un canon antichar de type Gil Spike, selon les communiqués de la résistance.

Média de guerre a en outre diffusé les images de l’abattage d’un drone israélien de type Hermès 45, le 30 avril, dans l’espace aérien de la ville de Nabatiyeh à l’aide d’un missile sol-air.

Source : Divers