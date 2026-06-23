Netanyahu rappelle qu’il veut réduire la dépendance aux armes américaines

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a appelé une nouvelle fois à renforcer l’autonomie militaire d’Israël, notamment en raison de la dépendance actuelle du pays au soutien américain, selon un communiqué de ses services publié mardi.

« Je veux l’indépendance en matière d’armement », a-t-il déclaré lors d’une rencontre jeudi avec un groupe d’officiers de réserve en Cisjordanie occupée et dont les échanges ont été rapportés par ce communiqué.

« Nous avons besoin de notre propre système d’armement autonome. Nous devons fabriquer nos propres armements », a-t-il précisé, dans ces propos donc prononcés après la signature mercredi d’un protocole d’accord irano-américain pour parvenir à la fin de la guerre au Moyen-Orient.

En Israël, l’accord est largement perçu comme une victoire de l’Iran, des analystes estimant qu’il renforce la République islamique tout en laissant sans réponse les exigences israéliennes.

Tout en saluant jeudi le « soutien » militaire américain, le Premier ministre a estimé qu’il fallait « se libérer de la dépendance » et renforcer la capacité de production et d’innovation militaire nationale.

M. Netanyahu a déjà évoqué à plusieurs reprises ces derniers mois la nécessité pour Israël de réduire sa dépendance à l’aide militaire américaine et de développer une plus grande autonomie stratégique dans le domaine de la défense.

En janvier, il avait déclaré souhaiter que son pays se passe de l’aide militaire américaine d’ici dix ans, dans un entretien avec l’hebdomadaire britannique The Economist.

En mai 2025, alors que les relations entre MM. Netanyahu et Trump semblaient tendues, le Premier ministre israélien avait déjà suggéré qu’Israël devrait à terme « se sevrer » de l’aide militaire américaine.

L’industrie de défense d’Israël, en situation de guerre quasi permanente depuis sa création en 1948, jouit depuis des années d’une croissance soutenue.

Israël reçoit des Etats-Unis une aide financière annuelle pour l’achat d’armes d’environ 3,8 milliards de dollars – en vertu d’un accord signé en 2016, entré en vigueur en 2019 et valide jusqu’à 2028.

Cela représente environ 15% du budget de la défense israélienne, selon des médias nationaux.

En sus, Israël a reçu des aides militaires d’urgence, notamment pour ses systèmes de défense aérienne, dont le Dôme de fer.

En 2021, le département d’Etat évoquait plus de 125 milliards de dollars versés depuis la création d’Israël en 1948 dans le cadre de l’assistance militaire bilatérale.

Source : Avec AFP