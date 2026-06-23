Détails inédits sur le F-15 abattu par l’Iran : « des appareils planaient comme une méduse »

Un pilote de chasse américain secouru par les forces spéciales américaines, le mois d’avril dernier, après que son avion a été abattu au-dessus de l’Iran, a révélé aux services de renseignement des détails inédits sur l’incident qui avait précédé directement l’arrêt de la guerre, déclenchée par les Etats-Unis et Israël le 28 février.

Selon CNN, citant quatre sources au fait de l’affaire, le pilote du F-15 a décrit lors de l’interrogatoire une « scène horrible avant de sauter de son appareil : plusieurs appareils iraniens planant dans les airs, se déplaçant comme un seul appareil, dans une formation qui ressemble à une méduse ».

« Si le pilote a effectivement vu ce qu’il a décrit – une formation se déplaçant en parfaite synchronisation – il s’agirait d’une avancée inquiétante dans les capacités des drones iraniens », estime la CNN.

Une source proche du pilote a déclaré : « Plusieurs drones étaient reliés entre eux et se déplaçaient comme une seule unité, les plus petits se trouvant sous les plus grands, à la manière de jambes. C’était vraiment étrange. »

Une autre source a indiqué à la chaîne que le pilote avait décrit avoir vu « un véritable champ de mines de drones » dans le ciel.

Alors que l’enquête sur les causes exactes de la destruction du F-15 est toujours en cours, les premiers rapports indiquent que la formation de drones aurait pu permettre à l’Iran d’abattre l’appareil américain, selon deux sources.

La destruction du chasseur F-15 marque la première fois qu’un avion américain est abattu au-dessus de l’Iran depuis le début de la guerre contre ce pays.

Le pilote a été secouru plusieurs heures après son éjection, tandis que l’officier des systèmes d’armes a échappé à la capture par les Iraniens dans les montagnes pendant plus d’une journée avant d’être secouru. On ignore si ce dernier a été témoin du déploiement des drones.

Un deuxième avion, un A-10, a été abattu pendant l’opération de sauvetage, mais le pilote a réussi à s’éjecter hors de l’espace aérien iranien.

CNN a noté que « les responsables du renseignement américain étaient en désaccord sur la manière d’interpréter ce que le pilote du F-15 a décrit, et sur la question de savoir si le pilote était capable de raconter l’incident clairement ».

Ces détails ont immédiatement déclenché une vive polémique au sein de la communauté du renseignement américaine, qui n’est toujours pas résolue.

Source : Médias