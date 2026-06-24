Pezeshkian et Sharif affirment depuis le Pakistan que les missiles balistiques n’ont pas été abordés dans le mémorandum d’entente.

Le président iranien Massoud Pezeshkian a annoncé mardi que son pays maintiendrait sa position de force lors de futures négociations, soulignant que Téhéran « n’a mené aucune négociation concernant les missiles balistiques iraniens et n’en mènera aucune à l’avenir ».

Lors de sa rencontre avec le Premier ministre pakistanais Shahbaz Sharif, M. Pezeshkian a ajouté : « Nous n’avons pas confiance dans les États-Unis, car nous avons été attaqués à deux reprises alors que nous étions en pleine négociation. Néanmoins, nous étions et restons prêts au dialogue et à la paix. »

Il a insisté sur le fait que la République islamique d’Iran « ne se soumettra jamais à des exigences illégales et inhumaines ».

Il a également réaffirmé l’engagement de l’Iran envers ses promesses, déclarant : « Nous sommes attachés à ce que nous avons signé dans le cadre du récent accord, et le peuple iranien ainsi que les dirigeants du pays soutiennent ce cadre. » Il a ajouté que l’Iran remplirait également ses obligations si l’autre partie respectait ses engagements et ne violait pas les termes convenus.

Pezeshkian : L’entité israélienne est la cause de l’insécurité dans la région

Le président iranien a également évoqué la guerre imposée par les États-Unis et l’entité israélienne au peuple iranien, déclarant : « Il n’y avait aucun fondement juridique ni cadre légitime pour justifier l’agression contre notre pays. Pourtant, l’Iran a été attaqué, et ces attaques ont entraîné le martyre d’un grand nombre de dirigeants, de fonctionnaires et de civils, dont 168 enfants innocents. »

Il a ajouté : « Ceux qui ont commis ces crimes tiennent des propos mensongers et trompeurs sur la démocratie, alors qu’il est plus clair que jamais que l’entité israélienne est le principal facteur d’insécurité et d’instabilité dans la région. »

Pezeshkian a souligné que les ennemis de son pays n’ont pas su se mesurer à la volonté du peuple iranien, expliquant qu’ils pensaient que l’Iran s’effondrerait en quelques jours et qu’ils pourraient ainsi mettre en œuvre le scénario qu’ils avaient élaboré. D’autres pays prennent également l’Iran pour cible.

Il a poursuivi : « Par des pratiques inhumaines, notamment en ciblant les infrastructures et les civils, ils ont tenté de paralyser et d’asservir notre pays, mais ils n’ont pas atteint leurs objectifs grâce à l’exceptionnelle résilience du peuple iranien.»

Le président iranien a mis en avant le patrimoine culturel de son pays, déclarant : « Certains prétendaient vouloir ramener l’Iran à l’âge de pierre, mais comment un pays dont l’histoire s’étend sur des siècles pourrait-il détruire une civilisation millénaire ?»

« Nous sommes prêts à développer nos relations avec les pays islamiques »

M. Pezeshkian a également souligné la nécessité de l’unité de la nation islamique, affirmant : « Tous les musulmans sont frères et égaux… Tant que notre Livre, notre Prophète et notre Qibla ne font qu’un, il n’y a aucune justification à la discorde ou aux conflits entre musulmans.»

Il a également annoncé que la République islamique d’Iran était disposée à développer ses relations avec les pays islamiques, en particulier le Pakistan, dans divers domaines, ajoutant : « Nous ne devons pas permettre aux sionistes d’inciter à la discorde parmi les musulmans pour servir leurs intérêts et leurs ambitions.»

Le président iranien a souligné la nécessité de renforcer davantage les relations entre l’Iran et le Pakistan. Sur le plan pratique, il a indiqué que les effets de cette approche se traduiraient par la signature prochaine de mémorandums d’entente et d’accords.

Tout en saluant les efforts déployés et la contribution du peuple pakistanais, il a affirmé : « Sans les efforts consentis par le Pakistan, nous n’en serions pas là.»

Sharif : Le mémorandum d’entente ne fait aucune mention des missiles balistiques

De son côté, le Premier ministre pakistanais, Shehbaz Sharif, a confirmé que le mémorandum d’entente signé entre l’Iran et les États-Unis « ne fait aucune mention des missiles balistiques » et que « cette question n’a pas été abordée lors des négociations ».

Dans une déclaration à la presse à l’issue de sa rencontre avec le président iranien, M. Sharif a déclaré : « Si l’Iran possède des missiles balistiques pour sa défense, de nombreux autres pays en possèdent également.»

Il a expliqué que l’accord « vise à instaurer une paix durable dans la région », ajoutant : « Le président iranien et moi-même formerons un rempart infranchissable contre toute partie qui tenterait de le saper. »

Dans ce contexte, M. Sharif a souligné que « le Pakistan restera aux côtés de l’Iran et ne renoncera pas à son devoir de fraternité et d’amitié entre les deux pays. » Il a également déclaré que le Pakistan et l’Iran sont « déterminés à renforcer leur coopération dans les domaines du commerce, de l’investissement, de l’énergie et du développement économique. »

En conclusion, M. Sharif a remercié les dirigeants iraniens pour leur confiance dans le rôle du Pakistan et ses efforts sincères en faveur de la paix et de la stabilité.

Visite d’une journée

Le président Pezeshkian a quitté Téhéran mardi matin pour le Pakistan à bord de l’avion spécial « Minab 168 » (nommé en hommage aux élèves martyrs de l’école de Minab). Il a été accueilli à Islamabad par son homologue pakistanais, Asif Ali Zardari, et le Premier ministre pakistanais, Shahbaz Sharif, pour une visite d’une journée.

L’avion transportant la délégation iranienne a été escorté par six chasseurs de l’armée de l’air pakistanaise dès son entrée dans l’espace aérien pakistanais. Une salve de seize coups de canon a été tirée en l’honneur du président Pezeshkian et de la délégation iranienne.

Avant de repartir pour Islamabad, le président iranien a déclaré que sa visite au Pakistan visait à saluer les efforts du gouvernement pakistanais pour la finalisation du mémorandum d’entente irano-américain et à défendre les droits du peuple iranien. Il a affirmé : « Nous souhaitons la pleine application des accords signés dans le respect du droit international et des droits du peuple iranien. Si cet objectif est atteint, nombre de problèmes régionaux s’atténueront et les agresseurs et les transgresseurs seront mis hors d’état de nuire.»

Il convient de noter que cette visite intervient à l’issue du premier cycle de pourparlers techniques en Suisse entre Téhéran et Washington, avec la participation de médiateurs pakistanais et qataris. Un accord a été conclu sur les modalités et les mécanismes de la prochaine phase des négociations en cours avec les États-Unis.

Les discussions ont notamment porté sur des points spécifiques liés au dossier nucléaire et aux mécanismes de levée des sanctions. Il a été convenu de créer des groupes de travail techniques spécialisés chargés d’assurer le suivi des questions soulevées, principalement le programme nucléaire et les sanctions imposées à Téhéran.

Source : Divers