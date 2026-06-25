Ghalibaf : La présence de l’Iran et de la Chine dans tout bloc qui viendra à se former est certaine

Le représentant spécial de l’Iran pour les affaires chinoises a souligné que l’Iran est un partenaire à part entière de la Chine et a déclaré que, quel que soit le bloc qui se formera à l’avenir, la présence de l’Iran et de la Chine en son sein sera certaine.

Mohammad Bagher Ghalibaf a déclaré aujourd’hui, mercredi, lors d’une réunion de concertation organisée avec la Chambre de commerce dans le but de renforcer une coopération économique durable entre Téhéran et Pékin : « Nous devons tous prendre le relais de ceux qui étaient en première ligne et soulager la population des pressions économiques, lui offrir de meilleures conditions de vie et bâtir le pays avec puissance dans tous les domaines. »

Le représentant spécial de l’Iran pour les affaires chinoises a ajouté : « La Chine occupe une place unique pour l’Iran, et la Chine doit également comprendre que nous ne sommes pas simplement un client ou un partenaire commercial pour elle. Nous sommes véritablement un partenaire à part entière de la Chine. »

Affirmant que l’Iran et la Chine ont besoin de former des blocs de coopération, il a poursuivi : « D’une certaine manière, ces blocs existent déjà aujourd’hui, et quel que soit le bloc qui se formera à l’avenir, la présence de la Chine et de l’Iran y sera assurée. »

Il a ajouté : « Nous poursuivrons cette voie avec détermination dans toutes ses dimensions, qu’elles soient technologiques, économiques ou politiques. Nous devons œuvrer pour avancer avec dignité, sans tensions et dans un esprit de rationalité. Cette opportunité nous appartient à tous et il nous incombe de la saisir. »

Source : Médias