Le Yémen met en garde : les activités israéliennes au Somaliland menacent la Somalie et la Corne de l’Afrique

Le vice-ministre yéménite des Affaires étrangères, Abdelwahid Abouras, a mis en garde contre ce qu’il a qualifié d’« activités israéliennes au Somaliland », considérant ces actions comme une menace pour l’unité de la Somalie et la stabilité de la Corne de l’Afrique.

Dans une déclaration à l’agence de presse yéménite Saba, M. Abouras a affirmé que « les autorités yéménites surveillent les activités sionistes liées au président du Somaliland, Abdelrahman Mohammad Abdellahi (», l’accusant de chercher à transformer Hargeisa, Berbera et d’autres zones en plateformes au service des intérêts « israéliens », au détriment du peuple somalien.

Il a ajouté que « le peuple somalien est celui qui souffre le plus de ces actions », affirmant que les objectifs « israéliens » sont de saper l’unité et la souveraineté de la Somalie et de transformer son territoire en un champ de bataille pour des rivalités et des conflits régionaux et internationaux, ce qui nuit à la sécurité et à la stabilité de toute la Corne de l’Afrique.

Le responsable yéménite a insisté sur la nécessité d’empêcher la réussite de ce qu’il a qualifié de « complots », affirmant que le seul bénéficiaire est Israël, qui, selon lui, cherche à consolider sa présence dans la Corne de l’Afrique.

Abou Ras a également déclaré que « toute présence israélienne dans la région menace non seulement la Somalie, mais a également des répercussions sur la sécurité nationale régionale », mettant en garde contre le risque de voir la région sombrer dans des conflits plus vastes.

Il a appelé les parties somaliennes à rester vigilantes et à ne pas se laisser abuser par ce qu’il a décrit comme des promesses trompeuses. Il a également exhorté les pays de la région à analyser les implications des actions israéliennes et leurs répercussions potentielles sur la sécurité et la stabilité.

Il a affirmé que son pays suit de près l’évolution de la situation dans la Corne de l’Afrique, réaffirmant la volonté du Yémen de coopérer avec les pays de la région d’une manière qui serve la stabilité et la sécurité régionales.

Source : Médias