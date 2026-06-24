Lavrov : Le déploiement de troupes européennes en Ukraine reconstruira le mur de Berlin pour toujours

Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a averti que les propositions européennes de déploiement de « forces de stabilisation » sur le territoire ukrainien conduiraient à l’érection d’un « nouveau mur de Berlin », soulignant le rejet catégorique de cette option par Moscou.

« L’essence des propositions européennes concernant l’Ukraine est d’envoyer des troupes sur ce qu’il reste de l’Ukraine », a déclaré M. Lavrov mercredi lors d’un discours prononcé au 12e Forum international d’experts Primakov Readings à Moscou.

« Les Européens qualifient ouvertement ces forces de forces de stabilisation, qui constituent le noyau et le fondement des garanties de sécurité que l’Europe entend fournir à l’Ukraine. Autrement dit, cela signifiera l’érection permanente d’un nouveau mur de Berlin », a-t-il ajouté.

Le ministre russe des Affaires étrangères a souligné que « Moscou rejette totalement cette option ».

Le 6 janvier, une réunion de haut niveau de la « coalition des volontaires » s’est tenue à Paris, où, entre autres, les prétendues garanties de sécurité pour l’Ukraine ont été abordées.

Selon le document adopté à l’issue de la réunion, la « coalition des volontaires » s’est engagée à maintenir son soutien militaire à long terme au régime de Kiev, et les dirigeants participants ont signé une déclaration d’intention de déployer des forces sur le territoire ukrainien en cas d’accord de paix.

De son côté, le ministère russe des Affaires étrangères a déclaré que les garanties de sécurité pour l’Ukraine actuellement discutées par l’Occident sont des garanties pour un régime « que l’Occident cherche à préserver à tout prix afin qu’il continue de harceler la Russie et permette que son territoire serve au déploiement d’armes occidentales dirigées contre la Russie ».

Le ministère a qualifié d’incitation à la poursuite des hostilités les déclarations circulant en Grande-Bretagne et dans d’autres pays occidentaux concernant un éventuel déploiement de forces de l’OTAN en Ukraine.

Le ministère a souligné que tout scénario impliquant un déploiement de forces de l’OTAN en Ukraine est totalement inacceptable pour la Russie et comporte un risque d’escalade grave.

Source : Médias