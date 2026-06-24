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    Sud-Liban : l’armée ennemie israélienne a exécuté un dynamitage dans la localité de Aïtaroune (Correspondant d’al-Manar)

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      Sud-Liban : l’armée ennemie israélienne a exécuté un dynamitage dans la localité de Aïtaroune (Correspondant d’al-Manar)

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      Sud-Liban : l’armée de l’ennemi israélien pilonne à l’artillerie les périphéries de la localité de Yatar (Correspondant d’al-Manar)

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