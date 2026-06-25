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Venezuela: Effondrement de bâtiments suite à deux séismes de magnitude 7,1 et 7,5, sur fond de craintes de lourdes pertes
25-06-2026 04:24 AM
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