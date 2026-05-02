Le jeu de pouvoir des ÉAU : Apres l’OPEP et l’OPEP+, ils pourraient quitter la Ligue arabe et même le CCG. (Pepe Escobar)

Ainsi, MbZ – l’unique propriétaire des Émirats arabes unis – a décidé de quitter l’OPEP et l’OPEP+.

Les sbires du syndicat Epstein présentent cela comme une manœuvre sophistiquée visant à instaurer un nouvel ordre énergétique.

Pas vraiment.

À première vue, cette décision est judicieuse. Les Émirats arabes unis ont dépensé une fortune pour porter leur capacité de production à 5 millions de barils de pétrole par jour.

Pourtant, selon les règles de l’OPEP+, leur quota était bien inférieur, oscillant autour de 3,4 millions de barils par jour.

Ils ont donc tout misé sur la monétisation. Désormais, en théorie, ils peuvent vendre autant qu’ils le souhaitent, tant que la demande des clients asiatiques tels que la Chine, le Japon et l’Inde reste élevée.

L’Arabie saoudite, en revanche – grande puissance de l’OPEP et l’un des deux principaux membres de l’OPEP+ aux côtés de la Russie – sera contrainte de maintenir sa production à un niveau bas, afin que les prix ne s’effondrent pas.

Les relations entre Abu Dhabi et Riyad sont devenues d’une tension incontrôlable. Après tout, les deux pays se disputent les mêmes sources d’investissements étrangers.

Abu Dhabi a estimé que l’industrie énergétique iranienne était dans une situation désespérée (ce qui n’est pas le cas : Téhéran est passé maître dans l’art de la résistance sous pression et trouve toujours des solutions alternatives). Pour MbZ, l’Iran est donc fini en tant que concurrent majeur sur le marché – et ce pour longtemps. Les Émirats arabes unis s’imposent alors comme un fournisseur stable et à forte capacité.

Enfin, entre en scène l’Empire de la Piraterie. Trump est obsédé par l’idée qu’une offre accrue entraînera une baisse des prix du pétrole. Nous avons donc ici MbZ directement aligné sur Trump. C’était déjà le cas depuis les Accords d’Abraham ; la promesse de 1400 milliards de dollars d’investissement dans l’économie américaine et dans des centres de données dans le Golfe ; et en tant que partenaire de l’IMEC : le corridor Inde-Moyen-Orient, mal nommé, qui est en fait le corridor Israël (centré sur Haïfa)-Arabie saoudite-Émirats arabes unis-Europe-Inde.

La récompense pour les Émirats arabes unis de cet alignement supplémentaire sur l’Empire de la Piraterie – après tout, ce sont deux moteurs mafieux – est une augmentation des «garanties de sécurité américaines».

Le problème, c’est que l’Empire de la Piraterie ne peut plus les fournir, comme l’a montré la guerre contre Iran. Et franchement, Trump s’en fiche complètement.

Une politique étrangère odieuse comme nulle autre

Le terminal de Fujaïrah a été présenté comme le tournant décisif pour les Émirats arabes unis. Oui, il contourne le détroit d’Ormuz – et donc le péage installé par la marine du Corps des gardiens de la révolution islamique. Grâce à l’oléoduc Habshan-Fujaïrah, Abu Dhabi est en mesure de pomper du pétrole directement vers l’océan Indien.

Et pourtant, MbZ a peut-être interprété l’échiquier énergétique de manière myope. Après la fin de la guerre – en supposant qu’il y en ait une –, le pétrole exporté depuis le golfe Persique sera essentiellement sous la suprématie iranienne. L’emprise de l’Empire de la Piraterie sur le golfe Persique est amenée à disparaître.

Il est assez révélateur que les Émirats arabes unis ne figuraient pas parmi les quatre pays sunnites qui se sont d’abord réunis à Islamabad – au tout début des négociations de paix qui n’ont abouti à rien. Il s’agissait du Pakistan, de la Turquie, de l’Égypte et de l’Arabie saoudite.

Traduction : l’Arabie saoudite souhaite, au moins en théorie, un règlement pacifique avec l’Iran. Abu Dhabi, à toutes fins pratiques, est en guerre contre l’Iran.

Les Émirats arabes unis ont perdu une fortune colossale à cause du péage du détroit d’Ormuz. Ils sont considérés par Téhéran comme un pays hostile. Aucun pétrolier ne passe donc par là. Le désespoir s’est rapidement installé.

Tout d’abord, Abu Dhabi a refusé de renouveler un prêt de 3,5 milliards de dollars au Pakistan.

Puis ils ont supplié la Réserve fédérale américaine de conclure un accord de swap.

La fuite des capitaux s’est transformée en avalanche. Après tout, les géants de la finance internationale sont – étaient – tous présents aux Émirats arabes unis. La destination privilégiée au départ était la Thaïlande – une excellente qualité de vie. Mais aujourd’hui, les fonds affluent principalement vers Hong Kong, à hauteur d’environ 40 milliards de dollars par semaine.

Les Émirats arabes unis sont en fait une excroissance. Issu d’Oman en 1971 : encore un autre stratagème britannique, quoi d’autre. Une population de 11 millions d’habitants, dont seulement 1 million d’Arabes d’origine étrangère. La majeure partie du pays est désertique. L’armée – forte de 60 000 hommes – est composée de mercenaires étrangers.

Les Émirats arabes unis n’ont aucune industrie. Aucune industrie de défense. Aucune agriculture. Leurs sources de revenus sont le pétrole, les transactions financières et – jusqu’à présent – le tourisme, qui attire ces masses désorientées, aveuglées sans défense par le bling-bling.

La sécurité était en théorie assurée par l’Empire de la Piraterie et le Syndicat Epstein. Oups, pas vraiment – comme l’a prouvé la guerre.

Et en matière de politique étrangère, rares sont ceux qui rivalisent avec les Émirats arabes unis en matière de perfidie.

Ils ont été profondément impliqués dans le coup d’État militaire en Égypte ; ont soutenu une tentative de coup d’État en Turquie ; sont intervenus dans la guerre civile en Libye et dans la politique de «diviser pour régner» qui a suivi ; ont agi aux côtés du culte de la mort au Moyen-Orient pour diviser la Somalie ; ont soutenu les séparatistes dans la guerre civile au Soudan ; se sont montrés extrêmement agressifs envers Ansarullah et les Houthis au Yémen.

Alors, qui sont leurs alliés ? Le culte de la mort au Moyen-Orient. Et c’est tout. Abu Dhabi s’est doté d’un Dôme de fer au plus fort de la guerre contre l’Iran – avec, en prime, des opérateurs des forces de défense israéliennes.

Les Émirats arabes unis s’aliènent pratiquement tous leurs voisins. Le comble, c’est qu’ils investissent désormais dans une guerre énergétique contre Riyad.

Cette excroissance a-t-elle un avenir viable ? Probablement pas. Des érudits irakiens – qui ont un sens aigu de l’Histoire – ont déjà commencé à envisager différents scénarios.

La fiction des «Émirats» pourrait bientôt voler en éclats : la République de Sharjah, par exemple, est déjà une possibilité bien réelle. Abu Dhabi pourrait être englouti par les Saoudiens – le gangster MbZ cherchant alors asile en Occident. À court terme, si Trump relance la guerre, et compte tenu de la manière dont leur territoire et leurs bases ont été utilisés pour attaquer l’Iran, le Corps des Gardiens de la Révolution islamique pourrait porter le coup de grâce.

Après l’OPEP et l’OPEP+, les Émirats arabes unis pourraient quitter la Ligue arabe et même le CCG. Il n’est pas exagéré de parier qu’ils pourraient quitter complètement le groupe.

Par Pepe Escobar

Sources : Strategic Culture Foundation ; via Réseau international