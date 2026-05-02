81 navires défient la décision de Trump… Les chiffres révèlent l’échec du blocus d’Ormuz.

Une analyse des données maritimes a révélé que 81 des 145 navires qui ont tenté de traverser le détroit d’Ormuz en violation de la décision américaine ont réussi à le franchir depuis la mise en œuvre du blocus des navires liés aux ports iraniens le 13 avril, ce qui représente environ 56 % du trafic de transit depuis l’entrée en vigueur de la décision américaine.

L’analyse des données de la plateforme MarineTraffic indique que 53 navires, en violation de la décision américaine, ont traversé le détroit d’Ormuz en provenance ou à destination de ports iraniens, ou battant pavillon iranien, dont 11 navires figurant sur les listes de sanctions américaines.

Vingt-huit navires supplémentaires, figurant sur les listes de sanctions et non rattachés à des ports iraniens, ont également traversé le détroit, portant à 78 le nombre total de navires en infraction depuis le début de l’embargo américain.

Les données révèlent que 11 navires n’ont pas réussi à traverser le détroit au cours de la même période. Ils sont exploités par des compagnies basées en Chine, en Inde, au Pakistan et en Turquie.

L’analyse montre également que les navires désactivent leurs dispositifs de signalisation avant la traversée, ce qui signifie que les chiffres de l’analyse sont susceptibles d’augmenter de manière significative.

Le commandement central américain avait annoncé que le blocus visait les navires entrant ou sortant des ports iraniens, à l’exclusion des navires transitant entre des ports non iraniens par le détroit d’Ormuz.

Les États-Unis ont déployé au moins 15 navires, dont un porte-avions et 11 destroyers, dans la région du Moyen-Orient, a rapporté CNN, citant un responsable américain.

Cependant, les données de suivi des premières 24 heures suivant la mise en œuvre de la décision révèlent que l’Iran n’a pas tenu compte de la décision américaine, puisque 5 navires battant pavillon iranien ont traversé le détroit d’Ormuz, tandis que 6 autres navires étaient liés à des ports iraniens, soit en partant de ceux-ci, soit en se dirigeant vers ceux-ci.

Source : Médias