Vidéo insultante : le Hezbollah demande à ses partisans de ne pas se laisser entrainer vers la haine sectaire

Le Hezbollah a mis en garde ses partisans contre les dangers des tentatives d’incitation à la haine sectaire contre le peuple libanais, les exhortant à ne pas se laisser entraîner dans les manœuvres des ennemis de la résistance.

Dans son communiqué, le parti a dénoncé la diffusion de vidéos contenant des insultes vulgaires destinées à attiser les tensions au sein de la population.

Il faisait allusion à un dessin animé via l’IA, diffusé sur une chaine locale, se moquant du secrétaire général du Hezbollah cheikh Naïm Qassem et des combattants de la Résistance islamique.

Des partisans de la résistance ont alors riposté sur les réseaux sociaux en produisant des vidéos via l’IA se moquant du patriarche maronite Bechar Rai.

Le bureau des relations avec les médias du Hezbollah a publié un communiqué qui cite :

Ces derniers jours, des vidéos diffusées par la Société de radiodiffusion libanaise (LBC) ont circulé, dépassant le cadre du désaccord politique et incluant, de manière dégradante, des insultes vulgaires qui réduisent l’expression politique à un niveau répugnant, la transformant en un outil délibéré pour enflammer les rues et agiter la société afin de susciter des réactions similaires, dans le but d’inciter à des troubles incontrôlables parmi les Libanais.

Nous exhortons le public de la résistance et ses partisans à prendre conscience du danger que représente le complot ourdi contre tous les Libanais, et nous les appelons à ne pas se laisser entraîner dans ce que les ennemis de la résistance, et par conséquent les ennemis du Liban, visent avec une intention et une planification totales, et conformément à notre morale et à nos valeurs, telles qu’exprimées par le Commandeur des Croyants, l’Imam Ali, que la paix soit sur lui, lorsqu’il s’est adressé à ses partisans, disant qu’il n’appréciait pas qu’ils soient injurieux. »