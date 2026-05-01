Des responsables américains à CBS: 50 milliards de dollars, c’est le coût de la guerre contre l’Iran

Le réseau CBS News, citant des responsables américains au fait des évaluations internes, a rapporté que le coût réel de la guerre contre l’Iran approche les 50 milliards de dollars, soit près du double de l’estimation présentée par le Pentagone devant le Congrès cette semaine.

Des estimations officielles inférieures au coût réel

Lors d’une audition au Capitole, un responsable du Pentagone a estimé le coût de l’opération dite « Epic Fury » (Colère Épique) à environ 25 milliards de dollars.

Cependant, ce chiffre n’inclut pas totalement les pertes d’équipements et d’installations militaires endommagés ou détruits. Cela intervient alors que le secrétaire à la Guerre, Pete Hegseth, et le chef d’état-major interarmées, le général Dan Keen, ont comparu devant les législateurs pour défendre la demande d’un budget massif du Pentagone s’élevant à 1,5 trillion de dollars.

Les pertes d’équipements et de munitions font grimper la facture

Selon les responsables, une grande partie de l’écart dans les estimations provient des munitions utilisées qui doivent être remplacées, ainsi que des pertes matérielles.

Dans ce contexte, le Pentagone a perdu 24 drones de type MQ-9 Reaper, dont le coût unitaire atteint environ 30 millions de dollars ou plus, reflétant l’ampleur des pertes financières accumulées.

Les responsables ont souligné que l’estimation la plus élevée ne reflète pas seulement le rythme des opérations militaires, mais inclut également les « coûts invisibles » liés à la perte d’équipements sur le terrain.

Coûts indirects et pressions continues

Mark Cancian, conseiller principal au Centre d’études stratégiques et internationales (CSIS), a souligné que les munitions représentent le coût le plus important dans de telles guerres, mais qu’il existe des dépenses indirectes supplémentaires.

Il a expliqué que la hausse de la consommation de carburant, résultant de l’exploitation des avions, des navires et des camions, augmente à son tour le coût total, notant que le ministère de la Guerre supporte le plus lourd fardeau, bien que d’autres ministères, comme celui de la Sécurité intérieure, soient également affectés.

Il a ajouté que le réapprovisionnement des munitions utilisées prendra « plusieurs années », ce qui témoigne de l’ampleur de l’attrition imposée par la guerre.

Répercussions directes sur l’intérieur américain

Le rapport souligne que le coût de la guerre ne se limite pas au budget militaire, mais s’étend à l’impact sur l’économie américaine, dans un contexte de pressions qui se reflètent directement sur les citoyens.