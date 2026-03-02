Trois F-15 américains s’écrasent au Koweït et un drone frappe l’ambassade US. Le CGRI déclare avoir visé le bureau de Netanyahu à Jérusalem

Le ministère de la Défense koweitien a assuré que plusieurs avions de combat américains ont été abattus et qu’une enquête était en cours pour déterminer les causes de l’incident, selon les médias d’État koweïtiens.

Pour sa part, le Commandement central américain a annoncé que trois avions de chasse F-15E « Strike Eagle », qui participaient à l’opération Epic Rage au-dessus du Koweït, s’étaient écrasés. Il avait dans un premier moment fait état qu’au moins un avion américain avait été abattu, précisant que l’équipage s’était éjecté sain et sauf.

Simultanément, la télévision d’État iranienne, citant la base de défense aérienne Khatam al-Anbiya, a annoncé que la défense aérienne iranienne a ciblé et abattu un avion de chasse américain F-15 qui tentait de pénétrer dans l’espace aérien iranien.

La base a indiqué que l’épave s’est abîmée au Koweït en raison de la proximité du lieu du crash avec la frontière koweïtienne.

Selon ce QG, « La défense aérienne iranienne a abattu jusqu’à présent 3 avions de chasse américains grâce à ses systèmes de fabrication nationale ».

Ambassade des USA attaquée

Le New York Times a rapporté qu’une attaque de drone a ciblé l’ambassade américaine au Koweït, citant deux responsables américains ayant requis l’anonymat. Une vidéo du site de l’attaque, authentifiée par le journal, montrait une épaisse fumée s’élevant des environs de l’ambassade.

Parallèlement, un correspondant de l’AFP a rapporté avoir vu lundi de la fumée s’élever de l’ambassade américaine, suite à une nouvelle vague de frappes iraniennes, le troisième jour d’attaques lancées par Téhéran contre des intérêts américains et israéliens en représailles à l’agression israélo-américaine.

L’ambassade américaine a émis une alerte de sécurité déconseillant de se rendre sur place, mettant en garde contre une « menace persistante d’attaques de missiles et de drones » et exhortant ses ressortissants à se mettre à l’abri et à rester loin des fenêtres.

Les images ont aussi montré une attaque de drone contre une base américaine également au Koweït.

Le bureau de Netanyahu visé

Par ailleurs, le département des relations publiques du Corps des gardiens de la révolution islamique a révélé avoir ciblé le bureau du Premier ministre israélien dans la 10eme vague de la riposte contre « Israël » et les bases américaines dans la région, réalisée dans la nuit de dimanche à lundi.

« Le bureau du Premier ministre de l’entité sioniste criminelle et le quartier général du commandant de l’armée de l’air de cette entité ont été la cible d’attaques surprises par missiles guidés Khaibar, dans le cadre de la dixième vague de frappes. Ils ont subi de lourdes pertes de la part des forces armées de la République islamique. »

Le CGRI ajoute que ses frappes de missiles « se sont concentrées sur le complexe gouvernemental de l’entité sioniste, et les résultats de ces frappes ainsi que des informations complémentaires seront annoncés ultérieurement ».

Dans la nuit, des missiles iraniens ont frappé la région de Jérusalem. Un journaliste israélien a laissé entendre que les Iraniens ont frappé une cible très sensible ».

Source : Divers