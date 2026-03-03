Sissi met en garde contre l’impact de la guerre contre l’Iran sur la navigation du canal de Suez

Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi a mis en garde « contre les dangers d’une guerre prolongée entre les États-Unis, Israël et l’Iran », soulignant que « toute fermeture du détroit d’Ormuz aurait des répercussions directes sur le transport maritime mondial, notamment sur le canal de Suez, l’une des principales sources de revenus de l’Égypte ».

Dans un discours prononcé dimanche soir à l’occasion de l’Eftar annuel du Ramadan organisé par les Forces armées, coïncidant avec le dixième anniversaire des victoires du Ramadan (la guerre d’Octobre 1973), le président égyptien a insisté sur le fait que le Caire est « très préoccupé par la poursuite du conflit, compte tenu de l’évolution rapide de la situation dans le détroit d’Ormuz et de son impact potentiel sur le transport maritime et les prix de l’énergie ».

Sissi a déclaré que « l’Égypte est déjà touchée depuis le 7 octobre 2013, le trafic maritime dans le canal de Suez n’ayant pas encore retrouvé son niveau normal », soulignant « les pertes financières considérables subies par le pays ».

Le président égyptien a précédemment annoncé que « les recettes du canal de Suez diminueraient de 60 % en 2024, avec des pertes s’élevant à environ 7 milliards de dollars », tandis qu’en janvier dernier, il avait indiqué une perte de 9 milliards de dollars de recettes du canal au cours des deux années de guerre israélienne contre Gaza.

Source : Médias