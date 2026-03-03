mardi, 03/03/2026
Beyrouth 16:45
L’autorité religieuse Sayyed Kamal al-Haydari déclare officiellement le jihad contre l’Amérique et Israël en réponse à l’assassinat du guide suprême martyr Sayyed Khamenei
03-03-2026 16:01 PM
USA : manifestations hostiles à la guerre dans plusieurs régions
16:35
Des milliers d’Américains se rassemblent à travers les États-Unis pour dénoncer la guerre israélo-américaine contre l’Iran. (CNN)
16:14
L’Espagne exhorte l’Europe à condamner les frappes américaines contre l’Iran (Bloomberg)
16:11