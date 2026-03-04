Agressions israéliennes contre des bâtiments résidentiels dans diverses régions libanaises

L’occupation israélienne a lancé, ce mercredi matin, un raid contre un bâtiment résidentiel dans la zone de Hadath et de Laylaki, dans la banlieue sud de Beyrouth.

De même, l’ennemi israélien a renouvelé ses raids criminels en ciblant la zone de Haret Hreik, dans la banlieue sud de Beyrouth.

Il est à noter que l’occupation avait ciblé dans la nuit de mardi à mercredi un bâtiment résidentiel dans la zone d’Aramoun, dans le caza d’Aley, au moyen de navires de guerre, tandis qu’un autre raid israélien a visé un bâtiment dans la zone de Saadiyat, dans le caza du Chouf, au Mont-Liban.

Le correspondant d’Al-Manar a également rapporté le lancement d’un raid sioniste à l’aube ciblant un hôtel dans la zone de Hazmieh, à l’est de Beyrouth.

Le raid aérien contre Comfort Hotel a causé d’importants dégâts matériels, sans qu’aucun bilan officiel ne soit publié jusqu’à présent concernant les victimes.

Les images de l’hôtel ciblé montrent une vaste destruction au deuxième étage de l’hôtel, où plusieurs chambres semblent presque totalement détruites, tandis que les dommages ont touché de grandes parties de ce site touristique, ainsi que des bâtiments résidentiels voisins endommagés par l’explosion.

Suite au raid, l’armée libanaise a déployé des unités militaires aux abords du Comfort Hotel, situé à 6 km au sud-est de la capitale Beyrouth, où elle a imposé un cordon de sécurité autour du site et effectué un déploiement sur le terrain pour aider aux opérations de recherche et de sauvetage, et empêcher les citoyens de s’approcher afin de préserver la sécurité publique.

Bilan des victimes

Entre-temps, le Centre d’opérations d’urgence de la santé publique, relevant du ministère libanais de la Santé publique, a publié un communiqué annonçant que les agressions de l’ennemi israélien sur les zones d’Aramoun et de Saadiyat ont fait, selon un bilan préliminaire, six martyrs et huit citoyens blessés.

Par ailleurs, l’aviation de guerre israélienne a lancé un raid sur un bâtiment habité dans le quartier Al-Lakkis, dans la ville de Baalbek, à l’est du Liban, où notre correspondant a fait état de sept martyrs et 15 blessés, alors que les opérations de recherche de survivants sous les décombres se poursuivent.

Source : Médias