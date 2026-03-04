mercredi, 04/03/2026   
   Beyrouth 19:21
عEnFrEs

Al-Manar

Sites et Services

Channel

Sites

    Iran : Le commandant en chef de l’armée iranienne ordonne à l’armée d’organiser et d’équiper le commandement des vétérans volontaires en vue d’une « longue bataille ».

      En Lien

      Sud-Liban : Des forces israéliennes hostiles pénètrent dans la localité frontalière d’Al-Dhahira (Correspondant d’Al-Manar)

      Sud-Liban : Des forces israéliennes hostiles pénètrent dans la localité frontalière d’Al-Dhahira (Correspondant d’Al-Manar)

      Nouveau bilan officiel de l’agression ennemie israélienne contre le Liban: 72 martyrs et 437 blessés.

      Nouveau bilan officiel de l’agression ennemie israélienne contre le Liban: 72 martyrs et 437 blessés.

      Des combattants de la Résistance islamique ont fait exploser un engin explosif et engagé un combat direct avec une force sioniste qui tentait de progresser vers le quartier sud de Khiam, faisant des victimes confirmées. Les affrontements se poursuivent.

      Des combattants de la Résistance islamique ont fait exploser un engin explosif et engagé un combat direct avec une force sioniste qui tentait de progresser vers le quartier sud de Khiam, faisant des victimes confirmées. Les affrontements se poursuivent.