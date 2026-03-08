Liban : Massacre à Sir al-Gharbiyeh, des dizaines de martyrs au Sud-Liban

Plusieurs Libanais sont tombés en martyrs et d’autres ont été blessés dans une série de raids menés par l’aviation d’occupation israélienne contre plusieurs localités du Sud-Liban, parallèlement à une agression ayant visé la banlieue sud de Beyrouth ce dimanche à l’aube.

Notre correspondant a fait état de 20 martyrs, pour la plupart des femmes et des enfants, lors d’une agression de l’aviation d’occupation ce matin contre une maison de la localité de Sir al-Gharbiyeh, dans le district de Nabatieh, ciblant un bâtiment de trois étages.

L’aviation de guerre israélienne a également mené des raids contre les localités de Rechaf, Srbine et Choukine à Nabatieh. Notre correspondant a également fait état du martyre de 8 membres d’une même famille lors d’une agression de l’aviation d’occupation contre un immeuble résidentiel dans la localité de Tifahata, dans le district de Saïda.

Par ailleurs, une agression israélienne a visé la localité de Ghaziyeh, également dans le district de Saïda.

Dans le district de Tyr, l’Agence Nationale d’Information (ANI) a rapporté le martyre de 3 personnes et plusieurs blessés dans une agression de l’aviation d’occupation contre une maison dans la localité d’Aitit.

À l’aube, un drone ennemi a également ciblé un café dans la localité de Jibal al-Botm, causant le martyre de 3 personnes et en blessant une autre.

Dans ce contexte, l’aviation de guerre ennemie a attaqué à l’aube une maison à Cana. Selon un bilan préliminaire, ce raid a fait 4 martyrs et plusieurs blessés, transportés par les ambulances de l’association des scouts d’Al-Risala Al-Islamiya vers les hôpitaux de Tyr.

Le correspondant d’Al-Manar a également signalé des martyrs et des blessés à la suite d’une agression de l’aviation d’occupation sur la localité de Chaitiyeh.

Par ailleurs, l’ANI a fait état de dommages importants au sérail gouvernemental de la localité de Tebnine, suite aux récents raids israéliens. Toujours au Sud une agression israélienne a visé la ville de Khiam. De plus, l’aviation de guerre israélienne a mené ce matin un raid aérien contre la localité de Kounine, dans le district de Bint Jbeil.

Enfin, à l’aube, l’occupation israélienne a lancé une agression aérienne composée de 4 raids ciblant la banlieue sud de Beyrouth.

Depuis le début de la dernière agression contre le Liban le 28 février, le ministère de la Santé a fait état de 394 martyrs, dont 83 enfants et 42 femmes, ainsi que 130 blessés, dont 254 enfants et 274 femmes.