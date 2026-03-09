« Israël va multiplier ses attaques sous faux drapeau ». L’ex-ministre qatari des AE met en garde contre des tentatives pour entrainer les pays du CCG dans la guerre contre l’Iran

Une source sécuritaire régionale a révélé pour la chaine libanaise d’information Al-Mayadeen qu’Israël va multiplier ses opérations sous faux drapeau à toute la région et à certains pays européens, selon des informations de renseignement confirmées.

Selon cette source qui s’est exprimée sous couvert de l’anonymat, il était certain que les attaques visant Chypre, l’Azerbaïdjan et Riyad ont été perpétrées par « Israël ».

« Il existe des informations fiables indiquant qu’Israël mènera des opérations de sécurité et militaires similaires dans les prochains jours et les attribuera faussement à l’Iran ou à l’axe de la résistance », a ajouté cette source.

Depuis le 2 mars, Le complexe de Ras Tanura, appartenant à Saudi Aramco et qui abrite la plus grande raffinerie nationale du géant pétrolier, a été la cible de plusieurs attaques menées par un projectile non identifié et des drons.

Le vice-ministre iranien des Affaires étrangères, Majid Takht-Ravanchi, a nié toute responsabilité de son pays dans l’attaque des infrastructures pétrolières saoudiennes.

Une source militaire iranienne proche du Corps des gardiens de la révolution a pour sa part, affirmé que l’attaque perpétrée lundi matin contre les installations pétrolières d’Aramco en Arabie saoudite était l’œuvre des Israéliens et « un exemple d’opération sous faux drapeau », selon l’agence de presse iranienne Tasnim, proche du CGRI.

L’Iran a également nié avoir lancé un quelconque drone en direction de la République d’Azerbaïdjan et accusé l’entité sioniste.

Le jeudi 5 mars, l’un des deux drones ciblant ce pays avaient visé l’aéroport international de Nakhitchevan, près de la frontière avec l’Iran, et l’autre s’était écrasé près d’une école.

Le ministre iranien des Affaires étrangères a mis l’accent sur « Le rôle de l’entité israélienne dans de telles attaques visant à tromper l’opinion publique et à saper les bonnes relations de l’Iran avec ses voisins », ajoutant que « d’autres exemples de ce genre ont été observés ces derniers jours ».

Ce dimanche, le président iranien Massoud Pezeshkian a réaffirmé lors d’un entretien téléphonique avec son homologue azerbaïdjanais Ilham Aliyev que l’Iran n’avait aucun lien avec l’incident de Nakhitchevan.

Concernant la présumée attaque iranienne sur Chypre, elle a été dans un premier moment démentie par le porte-parole de son gouvernement qui a nié sur X que des missiles iraniens ont visé l’île.

C’est la Grande-Bretagne qui avait accusé l’Iran d’avoir tiré deux missiles balistiques en direction de Chypre grecque où se trouve l’une de ses bases.

« Les déclarations et publications concernant le lancement de missiles vers Chypre grecque sont inexactes, et les autorités compétentes surveillent la situation de près et en permanence », a assuré le porte-parole du gouvernement chypriote.

Samedi, le ministre chypriote des Affaires étrangères, Constantinos Koumbous, a annoncé que « les drones chargés d’explosifs qui ont ciblé des bases britanniques à Chypre ont été lancés depuis le Liban », ajoutant qu’« il est devenu nécessaire de se concentrer sur le front libanais et nous ne pouvons exclure aucune possibilité ».

L’Iran a aussi démenti par la voix de son état-major des forces armées les informations sur le tir en direction de la Turquie le 4 mars et intercepté par les forces turques.

L’attaque de l’USS Liberty

L’une des plus importantes attaques israéliennes sou fausse bannière remonte à 1967 contre le navire américain de recherche technique USS Liberty qui collectait des renseignements pour le compte de la NSA.

L’attaque, menée pendant la guerre de1967 de manière combinée par des chasseurs-bombardiers des forces aériennes israéliennes et des vedette-torpilleurs de la marine israélienne, a tué 34 Américains (officiers de marine, marins, deux US Marines et un civil) et fait au moins 171 blessés.

Elle avait pour but d’accuser l’Egypte afin d’impliquer d’obtenir le soutien des Etats-Unis qui avaient opté pour une position neutre.

Mise en garde de Hamad ben Jassem

L’ancien ministre qatari des Affaires étrangères, Hamad ben Jassem, a mis en garde contre un complot dangereux et un plan secret que les États-Unis d’Amérique avaient conclus avec Israël dans le dos des États du Golfe.

Il a écrit sur son compte X que les États membres du Conseil de coopération du Golfe (CCG) doivent adopter une position ferme, ajoutant : « Cependant, malgré tout, nous, au sein du CCG, devons examiner attentivement cette question sous tous ses aspects. Certaines forces souhaitent que les États membres du CCG s’engagent directement avec l’Iran. Elles savent que le conflit actuel entre les États-Unis et Israël d’une part, et l’Iran d’autre part, prendra fin, mais qu’une confrontation directe entre les États membres du CCG et l’Iran, si elle se produit, épuisera les ressources des deux camps et donnera à de nombreuses puissances l’occasion de nous contrôler sous prétexte de nous aider à sortir de la crise et à enrayer l’hémorragie. Par conséquent, il est important d’éviter de glisser vers une confrontation directe avec l’Iran, et c’est là mon opinion personnelle.»

Hamad ben Jassim a poursuivi son tweet en déclarant : « Nous devons également prendre conscience qu’après la fin de cette bataille, qui était censée éclater avant la conclusion des négociations de paix sur lesquelles nous comptions tant pour éviter un conflit, de nouvelles puissances émergeront dans la région et Israël dominera notre région. Par conséquent, les États du CCG n’ont d’autre choix que de rester unis contre toute agression et de rejeter toute tentative de leur imposer des diktats ou de les faire chanter. »

Affaire Lavon

Rappelant l’affaire Lavon en 1954, lorsque le chef du renseignement militaire israélien (Aman) avait organisé des attentats à la bombe contre des intérêts égyptiens et occidentaux en Egypte, pour les attribuer aux Frères musulmans, aux communistes égyptiens, à des « mécontents non spécifiés » ou à des « nationalistes locaux », afin de « miner la confiance occidentale dans le régime égyptien en générant de l’insécurité publique», le journal turc Daily Sabah avait mis en garde dans un article publié en juin 2025 que « pour entraîner les États-Unis dans une guerre plus vaste contre l’Iran, Israël pourrait organiser des attentats terroristes et, comme l’histoire l’a montré, ses alliés pourraient en être sacrifiés ».

