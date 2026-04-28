Média israélien : l’armée israélienne entreprend la réduction de ses forces au Liban. « Hezbollah revient aux tactiques des années 80 »

Le journal Maariv a révélé lundi que l’armée israélienne a commencé à réduire ses forces au Liban, et les forces restantes sur le terrain poursuivent leurs opérations à la frontière dans le cadre des restrictions du cessez-le-feu.

« La première unité à être dissoute est la 162e brigade, l’une des trois brigades stationnées au Liban. Son quartier général a été déplacé de la frontière nord vers la frontière sud. D’autres unités devraient quitter le Liban dans les prochains jours pour mener des missions dans d’autres secteurs », détaille le journal israélien.

Et de poursuivre : « Certaines unités, comme deux bataillons de la 401e brigade, ont été transférées à la 146e division, déployée comme division de combat, tandis que la 226e brigade de parachutistes de réserve a effectué des manœuvres dans le secteur côtier ».

C’est la 36e division qui était jusqu’à présent engagée au Liban, avec la brigade de défense aérienne Golani, la 7e brigade de défense aérienne et la brigade des sapeurs-pompiers sous son commandement.

Le journal a souligné que « la décision de réduire les forces intervient à la suite du cessez-le-feu et de l’empêchement de l’armée israélienne d’avancer vers le fleuve Litani, et les forces actuellement déployées au Liban lancent des raids pour nettoyer la zone jusqu’à la ligne jaune. »

Il a fait remarquer qu’elle intervient aussi après les déclarations de Netanyahu de poursuivre des attaques contre le Hezbollah.

596 militaires israéliens blessés

Lundi, le ministère israélien de la Santé a rendu compte de 15 blessés israéliens dans les combats contre le Hezbollah au sud du Liban, ce qui les porte à 596 depuis l’annonce du cessez-le-feu le 8 avril entre l’Iran et les Etats-Unis et à 179 depuis son annonce avec le Liban le 17 avril.

Ce dernier n’a jamais été respecté par Israël qui poursuit ses raids meurtriers au sud du Liban qui ont fait plus de 500 martyrs en 15 mois, ainsi que les destructions des maisons, plus 11 mille dans les régions situées au sud du feuve Litani. Ce à quoi la Résistance islamique riposte en poursuivant ses opérations.

Dimanche, elle a frappé via un drone piégé un rassemblement de soldats près d’un char dans la localité d’al-Taybeh, tuant et blessant 6 militaires, puis l’a bombardé de nouveau pendant leur évacuation par hélicoptère.

« Un échec total »

Commentant le retrait de certaines unités du sud du Liban le correspondant et analyste spécialisé dans les affaires militaires du Maariv en conclut que « les combats au Liban se soldent par un échec total ».

« Ses forces se retirent, le Hezbollah continue de tirer, la capacité de riposte semble limitée en raison de l’intervention américaine et les colonies du nord ont été abandonnées à leur sort », a-t-il souligné.

Selon lui, le Hezbollah « est revenu à l’époque des équations », tandis qu’« Israël » est revenu à l’époque d’avant le 7 octobre 2023, c’est-à-dire à la situation que le parti visait depuis un an et demi.

Dans le même contexte, il a reconnu que le Hezbollah est parvenu à créer une situation très problématique pour « Israël », en utilisant les tactiques des années 1980 et l’activation de groupes suicides pour empêcher l’armée de rester au sud du Liban.

Les médias israéliens ont surtout mis l’accent sur les opérations de la résistance libanaise effectuées à l’aide de drones piégés devenus « la principale menace » pour l’armée au sud du Liban.

Lundi, le secrétaire général du Hezbollah cheikh Naïm Qassem a affirmé dans un communiqué : « Nous poursuivons notre résistance défensive, nous ne reviendrons pas à l’avant-2 mars », date de l’entrée en action de la résistance après 15 mois de suspension de ses opérations suite au cessez-le-feu de novembre 2024, lequel avait été violé des milliers de fois par Israël.

« Nous répondrons à l’agression israélienne et nous l’affronterons. Quelles que soient les menaces, nous ne reculerons pas et ne plierons pas », a-t-il aussi averti avant de conclure : « l’ennemi israélien ne restera pas sur un seul pouce de notre terre occupée, et notre peuple retournera sur ses terres jusqu’au dernier millimètre de nos frontières sud avec la Palestine occupée. »

Source : Médias