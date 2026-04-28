Qaani : Tous les fronts de la Résistance se tiennent aux côtés du Hezbollah, plus unis et plus solidaires que jamais

Le commandant en chef de la Force Qods du Corps des gardiens de la Révolution islamique (CGRI) a catégoriquement rejeté la propagande israélienne visant à minimiser la puissance de la résistance libanaise, tout en réaffirmant le soutien indéfectible des combattants des mouvements de résistance régionaux au Hezbollah.

Le général Esmaïl Qaani a déclaré, dans un message publié le lundi 27 avril, que la résistance héroïque du Hezbollah au Liban avait démontré le caractère infondé des récits du régime sioniste infanticide, qui prétend à l’éradication de la résistance et à l’anéantissement du Hezbollah.

« Tous les fronts de la Résistance se tiennent aux côtés du Hezbollah, plus unis et plus solidaires que jamais », a-t-il ajouté.

Ces déclarations interviennent alors que le régime israélien continue de violer le cessez-le-feu annoncé au début du mois, ce à quoi le Hezbollah riposte avec fermeté.

Parallèlement aux pressions exercées sur le Liban pour obtenir le désarmement du Hezbollah, Tel-Aviv joue la carte de la propagande pour chercher à affaiblir le mouvement ; ce à quoi la résistance libanaise répond, sur le champ de bataille, par des opérations anti-israélienne décisives.

Cette campagne visant le Hezbollah, a poursuivi le général Qaani, se caractérise par des dépenses exorbitantes et le déploiement de ressources humaines et militaires considérables.

Le régime gaspille également l’argent des contribuables américains dans ses efforts pour affaiblir le Hezbollah, a ajouté le commandant, faisant référence aux dépenses allouées par les États-Unis pour soutenir l’agression de Tel-Aviv contre le Liban.

Cependant, « le régime sioniste est plus impuissant et frustré que jamais face à l’ingéniosité et à la détermination de la vaillante jeunesse libanaise », a-t-il déclaré.

Le haut commandant iranien a souligné que le régime sioniste, au cours des dernières années, a lamentablement échoué à mettre fin à toutes les guerres qu’il avait déclenchées, le qualifiant de « grand perdant » et de « partie humiliée » de ces cycles d’agression.

Source : Avec PressTV