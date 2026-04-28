L’occupation israélienne menace Qalandiya de déplacements forcés et des colons attaquent Naplouse dans un contexte de vaste campagne d’arrestations

Les forces d’occupation israéliennes et les colons ont lancé une offensive de grande envergure en Cisjordanie et à alQods occupée, proférant des menaces de déplacement forcé contre les résidents du camp de réfugiés de Qalandiya, menant des attaques à Naplouse et à Jénine, et procédant à une campagne d’arrestations visant des dizaines de jeunes hommes.

À alQods occupée, les forces d’occupation israéliennes ont utilisé des haut-parleurs pour menacer les résidents du camp de Qalandiya de déplacements forcés et d’un sort similaire à celui qu’ils ont subi au camp de réfugiés de Jénine, leur ordonnant de « faire leurs valises ». Des ambulanciers et des journalistes ont été expulsés, et plusieurs maisons ont été transformées en casernes militaires.

Dans les villes d’al-Ram et de Kafr Aqab, au nord d’alQods occupée, l’occupation israélienne a lancé une vaste campagne d’arrestations visant un grand nombre de jeunes hommes, qui ont été maltraités et emmenés les yeux bandés de manière humiliante.

Les autorités d’occupation israéliennes ont également émis des ordres de démolition visant des dizaines de bâtiments commerciaux et résidentiels dans les villes d’Al-Ram et de Kafr Aqab, ainsi que dans le camp de réfugiés de Qalandiya. Le gouvernorat de Jérusalem occupée a expliqué que « ces avis ont été remis aux commerçants et aux propriétaires sous prétexte de constructions sans permis ».

Les forces d’occupation israéliennes ont également bloqué le pont du village de Jabaa, au nord d’alQods occupée, à l’aide de remblais, isolant ainsi complètement le village.

Dans la campagne au sud de Naplouse, de violents affrontements ont de nouveau éclaté lorsque de jeunes Palestiniens ont fait face à des attaques de colons aux abords du village de Jalud. Les colons ont tenté d’incendier des maisons palestiniennes et des coups de feu ont été tirés sur les jeunes lors d’affrontements entre les villes de Jalud et de Qusra, blessant un enfant et un jeune homme. Une maison a également été incendiée.

Parallèlement, les forces d’occupation israéliennes ont mené un raid dans la ville de Beita, au sud de Naplouse, et ont saccagé plusieurs maisons dans le quartier ouest.

À Ramallah, des colons ont tiré des coups de feu en direction du village d’Al-Mughayyir, au nord-est de la ville.

À Jénine, des bulldozers israéliens ont poursuivi, pour la deuxième journée consécutive, le déblaiement de terres agricoles à Khirbet Sarouj, près de la ville de Yaabad, afin de créer une route pour une nouvelle colonie. Ces opérations ont coïncidé avec des signalements de coups de feu près du mur de séparation entourant les villages de Rummanah et Taybeh.

Ces événements surviennent dans un contexte de dégradation rapide de la situation sur le terrain, où l’occupation israélienne cherche à imposer une nouvelle réalité par des politiques de démolition, d’expansion des colonies et d’intimidation directe des habitants, notamment par le biais de déplacements forcés.

Source : Médias