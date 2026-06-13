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    Sud-Liban : La Résistance islamique revendique le tir vers 12h50 d’un drone Ababil sur un drone ennemi D9 dans la localité de Majdal Zoune dans le secteur occidental. 

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      Sud-Liban : Un drone israélien a ciblé un soldat libanais près de l’hôpital Al-Najdah à Nabatiyeh, sans le blesser, puis l’a ciblé à nouveau sur la route de Kfar Roummane, le blessant grièvement. (Commandement de l’armée libanaise)  

      Sud-Liban : Un drone israélien a ciblé un soldat libanais près de l’hôpital Al-Najdah à Nabatiyeh, sans le blesser, puis l’a ciblé à nouveau sur la route de Kfar Roummane, le blessant grièvement. (Commandement de l’armée libanaise)  

      Le président turc Recep Tayyip Erdogan approuve l’accord d’exemption mutuelle avec l’Arabie saoudite qui dispense les titulaires de passeports diplomatiques et spéciaux de l’obligation de visa.

      Le président turc Recep Tayyip Erdogan approuve l’accord d’exemption mutuelle avec l’Arabie saoudite qui dispense les titulaires de passeports diplomatiques et spéciaux de l’obligation de visa.