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    Le Premier ministre pakistanais, Shahbaz Sharif : « Nous sommes convaincus que cet accord historique établira les bases d’une paix durable. »

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      La résistance repousse une tentative de percée israélienne vers la colline Ali al-Taher: 7 véhicules détruits ou endommagés

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      Le Premier ministre pakistanais, Shahbaz Sharif : « Nous sommes convaincus que cet accord historique établira les bases d’une paix durable. »

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      Le Premier ministre pakistanais, Shahbaz Sharif, a annoncé qu’un mémorandum d’entente entre l’Iran et les États-Unis devrait être signé dans les prochaines 24 heures.

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