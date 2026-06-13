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Sud-Liban : Un drone israélien a ciblé un soldat libanais près de l’hôpital Al-Najdah à Nabatiyeh, sans le blesser, puis l’a ciblé à nouveau sur la route de Kfar Roummane, le blessant grièvement. (Commandement de l’armée libanaise)
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