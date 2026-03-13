Célébrations massives de la Journée mondiale d’Al-Qods : Agression israélo-US contre la capitale iranienne. Une nouvelle preuve du désespoir de l’ennemi, assure Larijani

De vastes marches ont débuté en Iran à l’occasion de la « Journée mondiale d’Al-Qods », dans un contexte d’escalade des tensions avec les États-Unis et ‘Israël’. Le correspondant d’Al-Manar à Téhéran a fait état d’une agression israelo-US contre la capitale iranienne, au moment des célébrations massives de la Journée mondiale d’Al-Qods.

Et d’ajouter : les manifestations millionnaires à travers toutes les provinces iraniennes pour la Journée mondiale d’Al-Qods, se sont poursuivis malgré la poursuite de l’agression américano-sioniste.

رد أهالي العاصمة على الهجوم الصهیوني في مسيرة يوم القدس العالمي pic.twitter.com/fHBnAfzGLP — وكالة أنباء فارس (@arabicfarsnews) March 13, 2026

Larijani : Une nouvelle preuve du désespoir de l’ennemi

Lors de ces marches, le secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale, Ali Larijani a affirmé : « Plus la pression américaine s’intensifie, plus la volonté du peuple se renforce ».

Commentant l’agression américaine lors des marches de la Journée d’Al-Qods à Téhéran, il a affirmé : « C’est une preuve du désespoir de l’ennemi. Et de renchérir : Trump n’est pas assez lucide pour comprendre que le peuple iranien est un peuple mûr, puissant et déterminé.

هتافات"الموت لإسرائيـ……ل_ الموت لأمريكـ…ا"

بعد الغارة القريبة عن الجماهير في طهران pic.twitter.com/D6M3E2vPw3 — وكالة تسنيم للأنباء (@Tasnimarabic) March 13, 2026

Il convient de noter que ces marches interviennent cette année à l’ombre de l’« agression sioniste et américaine » contre le peuple iranien, avec une large participation des différentes couches sociales du pays.

Malgré le climat de deuil que traverse l’Iran après le martyre du Leader suprême en Iran, l’Ayatollah Sayed Ali Khamenei, les Iraniens ont pris part aux marches, affirmant la poursuite de leur soutien à la cause palestinienne.

Les foules ont brandi des slogans assurant que « la boussole reste la Palestine et Al-Qods », tout en renouvelant leur allégeance à la direction de la Révolution islamique et en insistant sur le rejet des projets de normalisation et des tentatives de liquidation de la cause palestinienne, a rapporté l’agence iranienne Tasnim.

Dans la capitale Téhéran, les marches se sont élancées de dix axes différents, convergeant toutes vers la « Place Enqelab » (Place de la Révolution) au centre-ville.

Les participants ont scandé les slogans « Mort à Israël » et « Mort aux USA », affirmant leur soutien au peuple palestinien et à l’Axe de la Résistance, tout en réclamant vengeance pour le sang du « Leader martyr ».

D’après Tasnim, ces marches portent, selon les participants, un message politique confirmant la disposition du peuple iranien à poursuivre ce que Téhéran appelle la « Défense sacrée » face aux pressions et agressions extérieures.

Les participants ont également insisté sur l’attachement à la défense de la souveraineté de l’Iran et de son intégrité territoriale face aux « complots de l’arrogance mondiale » et de tentatives d’imposer des diktats au pays.