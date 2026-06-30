Changement de gouvernement en Slovénie : la présidente exige une enquête sur l’ingérence israélienne dans les élections

La présidente slovène fait partie des rares dirigeants européens qui ont qualifié le guerre israélienne contre la bande de Gaza de "génocide"

La présidente slovène Natasha Pirc Musar a demandé une enquête sur l’ingérence israélienne dans les élections législatives slovènes de mars et dans les élections d’autres pays européens.

Selon les enquêtes des services de renseignement slovènes, une campagne de désinformation en ligne a ciblé le Parti libéral alors au pouvoir, recourant à l’intelligence artificielle et aux deepfakes.

Elles ont révélé surtout que la campagne était réalisée par une société de renseignement privée israélienne, en coordination avec des forces d’opposition de droite.

La présidente slovène fait partie des rares dirigeants européens qui accusent Israël de commettre un génocide dans la bande de Gaza, compte tenu des nombreuses attaques israéliennes meurtrières menées dans la bande.

Le gouvernement slovène précédent avait aussi interdit l’exportation, l’importation et le transit de matériel militaire à destination et en provenance d’Israël.

Bien que le Parti libéral ait remporté le plus grand nombre de sièges lors des élections, il n’est pas parvenu à former un gouvernement de coalition, permettant ainsi au dirigeant de droite Janez Jansa de former un gouvernement et de devenir Premier ministre en mai 2026.

Après sa nomination, le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Sa’ar, annonçait l’ouverture prochaine de la première ambassade d’Israël en Slovénie.

Dans une interview accordée au journal Israel Today, Jansa avait annoncé son intention de « réparer » les relations entre Ljubljana et Israël, et de transférer l’ambassade slovène de Tel Aviv à Jérusalem.

Il s’est également engagé à revenir sur la décision du gouvernement précédent de reconnaître l’État de Palestine, considérant que cette décision constituait, selon ses propres termes, « une violation du droit slovène ».

Le nouveau gouvernement a aussi levé les restrictions d’entrée visant Netanyahu, Ben Gvir et Smotrich, et l’embargo sur les produits des implantations pour « rétablir un dialogue politique normal ».

Depuis son entrée en fonction, le gouvernement de Jansa a également retiré un drapeau palestinien hissé symboliquement sur le bâtiment du gouvernement depuis la reconnaissance de l’État palestinien par la Slovénie en 2024.

Source : Médias