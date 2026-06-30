L’Iran dit qu’il y aura à Doha des discussions avec les Qataris et non les Américains

L’Iran tiendra « sans doute » mercredi des discussions au Qatar concernant ses avoirs gelés, a indiqué mardi la diplomatie iranienne, démentant toute réunion avec les Etats-Unis alors que des délégations des deux pays sont attendues dans l’émirat.

« Ce qui devrait se dérouler à Doha, probablement demain, ce sont des discussions avec la partie qatarienne concernant » notamment « le déblocage des avoirs iraniens gelés », a déclaré devant la presse le porte-parole de la diplomatie iranienne, Esmaïl Baghaï, en référence aux sommes iraniennes bloquées à l’étranger en raison des sanctions américaines et discutées en vue d’un accord de paix entre Téhéran et Washington.

Il n’existe pas de chiffres officiels concernant les avoirs iraniens gelés mais les médias locaux ont estimé récemment que ce montant était de l’ordre de 100 à 123 milliards de dollars.

L’Iran conditionne tout accord avec les Etats-Unis au déblocage d’une partie de ces avoirs pour mettre durablement fin à la guerre au Moyen-Orient.

Le Qatar, un des pays médiateurs dans le conflit Iran/Etats-Unis, a affirmé mardi qu’aucune discussion directe n’était prévue dans les jours à venir à Doha.

Les deux camps avaient annoncé l’envoi de responsables au Qatar pour avancer après la signature mi-juin d’un protocole d’accord visant à mettre fin à la guerre au Moyen-Orient sur tous les fronts, y compris au Liban.

« M. Steve Witkoff et M. Jared Kushner sont ici à Doha pour rencontrer des médiateurs et des responsables qataris, et les discussions porteront sur l’ensemble des questions régionales (…) y compris, bien sûr, les négociations avec l’Iran, mais aussi le Liban », a déclaré Majed Al Ansari, porte-parole du ministère des Affaires étrangères du Qatar.

« Ils ne sont pas ici pour leurs négociations avec les Iraniens », a-t-il précisé. Par ailleurs, selon lui, « aucune rencontre directe n’est programmée entre les deux parties dans les prochains jours » ni aucune « réunion de haut niveau ».

Côté iranien, une « délégation technique effectue des allers-retours à Doha en fonction de l’avancée des négociations. Il n’y a actuellement aucune délégation de haut niveau sur place », a ajouté le porte-parole.

Les discussions techniques portent sur des points du dossier nucléaire, des questions économiques, de performance de l’Etat ou sur la sécurité, a énuméré Majed Al Ansari.

Le Qatar a d’abord refusé de prendre le rôle de médiateur, après avoir été la cible de tirs iraniens en représailles aux frappes américano-israéliennes contre l’Iran. Mais depuis plusieurs semaines, il joue un rôle plus actif au côté du Pakistan.

Source : Avec AFP