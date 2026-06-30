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    Iran : deux éléments des gardiens de la révolution ont été tués et deux autres blessés dans une attaque terroriste dans la ville de Paveh à proximité de la frontière avec le Kurdistan irakien.

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