Sud-Liban : « La nuit des chars ». Détails de l’embuscade tendue par la Résistance islamique à l’armée israélienne : « Une compagnie annihilée »

Un compte rendu réalisé par le centre d’études UFeed a fourni les détails de la bataille menée le mercredi 25 mars au cours de laquelle 10 chars et 2 bulldozers D9 Gravity ennemis israéliens ont été détruits ou endommagés par la résistance islamique, selon un bilan final livré par Média de guerre.

Cette bataille avait duré deux heures, entre 18h50 à 20h50, sur l’axe al-Taybeh al-Qantara, dans la région comprenant les localités libanaises Taybeh, Qantara, Odaysseh, Rob Thalatine, Markaba, situées dans le secteur oriental de la frontière, en face des colonies israéliennes Kiryat Shmona, Beit Hillel, Dafna, Metoulla et le site al-Baghdadi, dans les territoires palestiniens occupées.

C’est la zone la plus proche du fleuve Litani que l’armée ennemie convoite d’atteindre pour réaliser son objectif d’étendre son occupation dans le sud du Liban.

L’embuscade de la résistance avait été tendue dans la région d’al-Muhaysibat – al-Qantara. Elle a mis hors de combat une compagnie blindée formée de 10 à 11 chars, appartenant à l’élite de la 7e Brigade Blindée, la formation de chars la plus puissante de l’armée ennemie.

Dans ses communiqués, la Résistance islamique a assuré avoir détruit les 10 chars. Ce qui constitue « une annihilation tactique », estime UFeed.

Selon ce dernier, la bataille a commencé mardi, lorsque l’armée ennemie a envoyé un bulldozer télécommandé pour sonder le terrain et repérer des positions de combat. Les résistants l’ont laissé passer afin de faire croire à l’ennemi que l’axe était « sûr » ou à l’abri des embuscades, l’incitant ainsi à déployer ses forces principales (clandestines).

Le lendemain, la compagnie a progressé en formation longitudinale, une tactique indispensable compte tenu du terrain complexe et des sentiers étroits.

Les combattants ont attendu que toute la formation soit à portée de tir avant d’ouvrir le feu.

Ils ont procédé par trois étapes :

Dans la première, ils ont pris pour cible le peloton du milieu (quatre chars et un bulldozer), afin d’isoler le peloton de tête, semant la panique et la confusion, et bloquait toute retraite ou progression grâce aux véhicules en flammes.

Dans la seconde frappe, c’est le peloton arrière de 4 chars qui a été frappé, malgré son recours aux écrans de fumée. Ce qui illustre que la résistance a utilisé des missiles guidés de pointe, insensibles à un épais brouillard de fumée.

Dans le troisième coup (le coup de tête), c’est le peloton avancé en tête, qui a été bombardé à son tour, alors qu’il tentait de s’échapper vers l’entrée du pont. Il était formé de deux chars et d’un bulldozer.

Au même moment où les missiles guidés étaient lancés, l’artillerie de la résistance a commencé à bombarder le quartier général du commandement des bataillons à Projet al-Taybeh, Rab Thalathine et al-Awida. Elle a aussi ciblé les renforts et les forces d’évacuation pour empêcher l’ennemi de récupérer ses morts et ses blessés.

UFeed rapporte que les soldats d’élite israéliens ont abandonné leurs véhicules blindés pourtant considérés comme leur meilleur bouclier et ont pris la fuite à pied vers Al-Muhaysibat.

Et de conclure : « La tentative ennemie de s’emparer d’al-Qantara et son avancée deux jours auparavant vers Deir Siryan, où elle a perdu 8 chars supplémentaires, indiquent une volonté de contourner Wadi al-Hujair et al-Sallouqi. Le refoulement de ces deux tentatives, avec un total de dix-huit chars détruits en 48 heures dans une zone géographique restreinte a consolidé les défenses de la résistance et empêché l’ennemi d’atteindre les vallées stratégiques. »

Le déroulement de cette opération reflète une observation et planification méticuleuses et détaillés effectués sous un déluge de raids israéliens frénétiques.

Pour le mercredi 25 mars, Média de guerre a rendu compte de 95 opérations (et non pas de 80), au cours desquelles la Résistance islamique a frappé 21 chars Merkava, 3 bulldozers D9 et deux Hummer. 5 chars ont été visés dans la localité de Deir Siryan, 3 dans la localité d’al-Taybeh, et 2 dans la localité de Debel.

A noter que depuis le lancement de la bataille « Al-‘Asf Al-Ma’koul » (Paille Rongée), le 2 mars, 73 chars israéliens ont été mis hors d’état de nuire.

Ce jeudi, Média de guerre a diffusé les images de l’opération précédente réalisée à Taybeh le 22 mars, au cours de laquelle les combattants ont frappé un char Merkava et un bulldozer D9 à l’aide de drones d’attaques.

Source : Divers