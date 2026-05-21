Raids israéliens sur l’hôpital de Tebnine. Les pertes agricoles estimées à plus de 500 M$

Sur les dizaines de raids israéliens perpétrés ce jeudi contre de localités et des régions du sud du Liban, plusieurs d’entre eux ont frappé la localité de Tebnine, causant des dégâts importants à son hôpital public et à sa mairie.

Le ministère de la Santé avait indiqué mercredi que trois hôpitaux dans le sud avaient été fermés et 16 autres endommagés dans les raids ennemis israéliens depuis le 2 mars.

Selon le correspondant d’al-Manar, des avions de combat israéliens ont bombardé les localités d’al-Rayhane, al-Mansouri, Yater et Srifa où un centre de secours a été bombardé.

Rayhane

Tandis que des bombardements d’artillerie continus ont pilonné les localites de Touline, Yater, Fabrikha, Kfardounine, Baraashit et Al-Mansouri, Yohmor al-Shaqif, Zawtar al-Charqiyah et Mayfadoune.

Une frappe de drone ennemie a également ciblé la route d’Al-Hosh menant à la localité d’Al-Bazouriya.

Ce matin, un drone ennemi a également largué une bombe sonique près d’agriculteurs dans la ville d’Al-Haniya, sans qu’aucun blessé ne soit signalé.

Selon le ministre de l’Agriculture, Nizar Hani, plus de 56 ha de terres agricoles ont été endommagées par les frappes israéliennes, ce qui représente 22,5% du total. Les pertes sont estimées à 53 M$, a-t-il aussi précisé.

Ce jeudi, ont eu lieu les obsèques des 9 martyrs sur les 14 (dont 4 enfants et 3 femmes) tués dans des raids israéliens sur Deir Qanoune an-Nahr , mardi dernier. Ces 9 martyrs appartenaient à une même famille.

Les proches de la famille ont diffusé les images vidéos de la petite fille Maria sur les réseaux sociaux, prises quelque temps avant la guerre.

Source : Divers