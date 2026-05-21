Ingérence électorale aux USA: L’AIPAC déploie ses millions contre les opposants à la guerre contre l’Iran

Le puissant lobby pro-israélien AIPAC (American Israel Public Affairs Committee) s’impose plus que jamais comme un acteur d’influence redoutable dans les élections américaines, ciblant de manière agressive tout candidat refusant d’aligner la politique étrangère de Washington sur celle de Tel-Aviv, en particulier face aux risques de guerre régionale.

Le sénateur Bernie Sanders a vivement dénoncé cette ingérence après la défaite du représentant républicain Thomas Massie lors de la primaire du Kentucky. Selon Sanders, l’AIPAC et de grands donateurs ont injecté des millions de dollars pour briser la carrière de Massie parce qu’il a « refusé de servir de chambre d’enregistrement ». Fait notable, Thomas Massie s’était illustré au Congrès en introduisant une législation visant spécifiquement à empêcher les États-Unis d’entrer en guerre contre l’Iran.

US senator Bernie Sanders said that Trump megadonors and Aipac spent millions of dollars to defeat congressman Thomas Massie in Tuesday’s Kentucky primary because he “refused to be a rubber stamp” for President Donald Trump pic.twitter.com/dqPuwT6R96 — Middle East Eye (@MiddleEastEye) May 21, 2026

Cette stratégie d’élimination politique s’étend aux deux principaux partis. Une récente enquête du Washington Post révèle que la simple rumeur d’un lien avec l’AIPAC est devenue si toxique auprès de la base démocrate qu’elle suffit à couler des carrières, comme en témoigne l’échec de la candidate Ala Stanford en Pennsylvanie. Pour contourner cette impopularité croissante liée au coût humain de la guerre, l’AIPAC utilise des super PACs et des organisations-écrans afin de masquer ses financements massifs et d’influencer secrètement les scrutins.

Qu’il s’agisse de progressistes exigeant un cessez-le-feu ou de libertariens s’opposant à l’interventionnisme militaire au Moyen-Orient, la ligne de l’AIPAC reste implacable : asphyxier financièrement et politiquement toute voix dissidente face à l’option militaire.

Source : Médias