Trump, le pantin aveugle : sa chef de cabinet ordonne à son staff d’arrêter de mentir sur la guerre en Iran

C’est une bombe qui explose en pleine Maison-Blanche. Selon une enquête explosive de Time Magazine publiée le 2 avril, Susie Wiles, Chief of Staff et l’une des plus fidèles conseillères de Donald Trump, a convoqué ses collaborateurs pour leur lancer un ultimatum choc : «Arrêtez de protéger le président de la réalité. Soyez plus directs avec le boss».

La femme la plus puissante de l’administration Trump s’inquiète ouvertement. Son entourage, dit-elle, donne au président une vision «trop rose» de la guerre contre l’Iran. On lui sert ce qu’il veut entendre – des victoires militaires en boucle, des vidéos de «succès» compilées chaque matin par les militaires – au lieu de ce qu’il a besoin de savoir : l’opinion publique s’effondre, l’essence dépasse les 4 dollars le gallon, les marchés boursiers dévissent et 13 soldats américains sont déjà morts.

Trump commence ses journées devant des montages triomphalistes. Il voit dans cette guerre une «signature historique» qui éliminera la menace nucléaire iranienne. Mais pendant ce temps, les sondages internes réalisés par son propre sondeur Tony Fabrizio sont catastrophiques. Les républicains risquent gros aux Mid-terms. Des manifestants descendent dans la rue. Même certains de ses plus grands supporters publics commencent à critiquer l’absence de fin de conflit et quittent la secte MAGA.

Deux sources à la Maison-Blanche citées par Time confirment : Wiles est exaspérée. Elle a demandé à ses collègues d’être «more forthright» sur les risques politiques et économiques. Traduction : assez de mensonges par omission, assez de flatteries. Il est temps de dire la vérité au président.

Ce révélateur est glaçant. Il confirme ce que beaucoup soupçonnaient : Donald Trump, 79 ans, vit dans une bulle soigneusement entretenue. Son entourage filtre l’information, sélectionne les images, calibre les rapports. Le tweet viral de @cginisty, qui a dépassé 128 000 vues en quelques heures, résume parfaitement la situation : «Deux bulles. Deux réalités. Un seul homme qui décide».

Ironie suprême : celle qui tient les rênes de la Maison-Blanche doit rappeler à tous que le commandant en chef doit affronter la réalité s’il veut prendre des décisions sensées. Car sans information complète, comment piloter la première puissance mondiale en pleine guerre ?

L’affaire fait déjà trembler Washington. Certains y voient la preuve que Trump est devenu un «pantin» manipulé par son propre staff. D’aucuns rappellent que c’est lui qui a choisi des collaborateurs serviles et viré les voix discordantes, ce qui est vrai. Mais une chose est certaine : la guerre en Iran n’est plus seulement un conflit militaire. Elle est devenue une bombe politique qui menace de faire imploser l’administration Trump de l’intérieur.

Et Susie Wiles vient de tirer la goupille.

Source : Le Libre Penseur