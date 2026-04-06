Trump insulte l’Iran et repousse à nouveau son ultimatum

Donald Trump a menacé dimanche, insultes à l’appui, de s’en prendre aux infrastructures vitales iraniennes faute de réouverture du détroit d’Ormuz.

Sur son réseau Truth Social, le président américain a menacé de frapper les centrales énergétiques et les ponts en Iran mardi si Téhéran ne rouvrait pas le détroit d’Ormuz, par lequel transitent habituellement un cinquième des hydrocarbures consommés dans le monde.

« Ouvrez le Putain de Détroit, espèce de tarés, ou vous vivrez en Enfer — VOUS ALLEZ VOIR ! », a écrit M. Trump, ajoutant : « Gloire à Allah ».

La veille, le milliardaire républicain avait lancé un ultimatum, jusqu’à lundi 20 h 00 heure de Washington, « avant de déchaîner les enfers ». Mais dimanche, il a semblé le repousser de 24 heures en le fixant désormais à « mardi 20 h 00 ».

Toutefois, l’imprévisible président a aussi évoqué auprès de médias américains de « bonnes chances » de parvenir à un accord avec l’Iran.

Le président du Parlement iranien a répondu sur le même ton : « Toute notre région va brûler parce que vous insistez pour suivre les ordres de [Benjamin] Netanyahu », le premier ministre israélien, a affirmé Mohammad Baqer Ghalibaf.

Source : Médias