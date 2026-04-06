Série de raids israéliens contre le Sud et la Békaa occidentale : de nouveaux martyrs à déplorer

Quatre personnes sont tombées en martyrs, ce lundi matin, suite à un raid mené par un drone de l’ennemi israélien via un missile guidé, ciblant un véhicule de type Hyundai au rond-point de Kfar Remmane – Nabatieh.

Un drone ennemi a également visé les abords d’une station-service près du même rond-point, tandis qu’une autre frappe de drone aux environs de l’hôpital Ghandour à Nabatieh al-Faouqa a fait un martyr.

Plus tôt à l’aube, l’aviation de guerre ennemie a lancé une série de raids : un bâtiment résidentiel face à l’ancien lycée As-Sabbah à Nabatieh a été intégralement détruit, ainsi qu’une maison à Harouf.

Des frappes ont aussi ciblé Jibchit et la colline d’Ali al-Taher à la périphérie de Nabatieh al-Faouqa.

Une frappe ciblant un véhicule à Toul, près des puits de Fakhr al-Din (district de Nabatieh), a entraîné le martyre d’un père et d’une mère, et blessé leurs deux enfants de 9 et 15 ans.

Par ailleurs, trois martyrs et un blessé sont à déplorer suite à la destruction d’une habitation par l’aviation ennemie à Borj Rahal, dans le district de Tyr.

À l’aube, des raids ont visé Safad el-Battikh et Hariss (district de Bint Jbeil), tandis que les villages du district de Tyr ont connu un survol intensif de l’aviation de guerre et des drones, ponctué de frappes sur Arzoun et Ghandourieh.

L’agression israéliennes s’est étendue à la Békaa occidentale : un raid sur Machghara a fait deux martyrs et cinq blessés selon un bilan préliminaire, tandis que des frappes sur Sohmar, Qilya et Zallaia ont provoqué la destruction de plusieurs habitations.

Entre-temps, le ministère de la Santé a affirmé que le raid de l’ennemi israélien sur les collines d’Ein Saadeh dimanche soir (Mont-Liban) a fait trois martyrs, dont deux femmes, et trois blessées.

Tandis que le bilan définitif du raid contre le quartier de Jnah, au sud de Beyrouth, s’est élevé à cinq martyrs — dont une adolescente de 15 ans et deux ressortissants soudanais — et 52 blessés, dont huit enfants.