Trump menace l’Iran de destruction totale. « Les Iraniens refusent de capituler »

Le président américain Donald Trump a menacé de détruire l’Iran « tout entier » mardi soir si Téhéran n’a pas répondu d’ici là à son ultimatum et rouvert le détroit d’Ormuz, vital pour l’approvisionnement mondial en pétrole.

« Le pays entier pourrait être détruit en une seule nuit », qui pourrait être celle de mardi, a affirmé Donald Trump lors d’une conférence de presse lundi.

Trump a affirmé que les Iraniens refusaient de capituler, menaçant de déclarer que « si l’Iran maintient sa position, il n’aura plus ni ponts ni centrales électriques ».

Il a souligné que « l’ultimatum fixé à mardi pour que l’Iran parvienne à un accord est un ultimatum définitif », ajoutant que « la guerre pourrait se terminer très rapidement si Téhéran fait ce qu’il a à faire ».

« Ils doivent faire certaines choses, ils le savent, et je crois qu’ils ont négocié de bonne foi », a-t-il ajouté.

Il avait déjà menacé, la veille, de frapper les centrales énergétiques et les ponts iraniens si la République islamique ne débloquait pas Ormuz – une voie maritime dans le Golfe par laquelle transite d’ordinaire 1/5e du brut mondial – d’ici mardi 20H00, heure de Washington (00H00 GMT mercredi).

Les Etats-Unis peuvent détruire « en quatre heures » s’ils le veulent les ponts et centrales en Iran, a avancé lundi le président américain.

Trump a souligné que « l’ultimatum fixé à mardi pour que l’Iran parvienne à un accord est un ultimatum définitif », ajoutant que « la guerre pourrait se terminer très rapidement si Téhéran fait ce qu’il a à faire »

Quelques heures auparavant, interrogé par un journaliste sur sa menace de détruire des centrales électriques, il avait affirmé qu’il ne « s’inquiétait pas » du risque de commettre des crimes de guerre.

Toute frappe ciblant des infrastructures civiles, en particulier des installations énergétiques, est « illégale » et « inacceptable », a rappelé le président du Conseil européen, Antonio Costa.

Mais pour Trump, le « crime de guerre » serait de laisser l’Iran se doter de l’arme nucléaire.

Source : Avec AFP