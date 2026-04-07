Une source iranienne : Les stocks de missiles sont énormes et la formation des nouvelles recrues se poursuit

L’agence de presse iranienne Farsnews a cité une source bien informée qui dément les affirmations de l’armée israélienne concernant une diminution des stocks de missiles du Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI). La source a affirmé que « les stocks de missiles sont énormes » et que l’Iran détient littéralement un « monopole sur les missiles ».

La source a ajouté que « le stock de missiles dans une seule des bases de missiles est trois fois supérieur au chiffre annoncé par l’armée israélienne », soulignant que « ces bases continuent de fonctionner à pleine capacité ».

Le moral est bon… et le programme d’entraînement se poursuit

La source a également noté que « la culture organisationnelle fondée sur la loyauté reste stable au sein des forces, avec un moral élevé parmi le personnel, parallèlement à des programmes de formation continue pour former de nouvelles recrues ».

Il a souligné que « des effectifs équivalents à ceux des équipages de plusieurs bases de missiles ont pu, en peu de temps, maîtriser le fonctionnement des nouveaux missiles, tandis que la formation de nouvelles recrues se poursuit, les officiers ayant achevé leurs cours généraux et spécialisés étant affectés aux différentes bases ».

La source a également confirmé que « les protocoles opérationnels ont été mis à jour, avec le déploiement de nouvelles équipes dans toutes les bases, ce qui a contribué à la neutralisation rapide des attaques aériennes américaines et israéliennes ».

Il a indiqué que « la guerre approche de son quarantième jour, mais que toutes les bases de missiles iraniennes restent pleinement opérationnelles », notant que « les lancements se poursuivent quotidiennement ».

Plus tôt dans la journée, les forces navales et aérospatiales ont mené des opérations comprenant des frappes contre des missiles balistiques iraniens et des centres stratégiques à Haïfa, au nord et au sud de Tel Aviv, des usines chimiques à Beersheba et des rassemblements des forces d’occupation à Petah Tikva.

Source : Médias