Média israéliens: Le Hezbollah lance plus de 40 missiles contre les colonies du Nord. Chute d’un missile sur la zone industrielle de Safed

Depuis les premières heures du matin, des tirs continus visent les colonies du Nord, où environ 40 missiles ont été lancés depuis le Liban par le Hezbollah, c’est ce qu’ont rapporté les médias israéliens.

Une voiture en feu suite à la chute de missiles sur Nahariya, au nord de la Palestine occupée:

Les médias israéliens ont également fait état de la chute d’un missile depuis le Liban sur la zone industrielle de Safed.

Le Média de guerre diffuse une nouvelle vidéo

Par ailleurs, le Média de guerre de la Résistance islamique a diffusé des images des tirs d’une salve de roquettes, le 1er avril, contre la colonie frontalière de Kiryat Shmona, au nord de la Palestine occupée.