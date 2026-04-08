Médias israéliens : Les Iraniens ont fait ce qu’ils voulaient de l’administration Trump… ce qui s’est produit est une victoire massive pour eux

Des médias israéliens ont estimé que les Iraniens « ont fait ce qu’ils voulaient de l’administration Trump », reconnaissant que ce qui s’est passé « n’est pas seulement un exploit iranien, mais une victoire massive », en commentant l’annonce d’un cessez-le-feu de deux semaines « en prélude à des négociations qui donneront l’occasion de parachever l’accord et de le conclure dans sa forme finale ».

Dans ce contexte, le correspondant militaire de la chaîne israélienne i24 a ironisé sur l’annonce du cessez-le-feu, appelant à « définir son timing avec précision à l’avenir ».

De son côté, le chercheur à l’Institut israélien de politique et de stratégie, Shay Zvi, a déclaré que l’inclusion du Liban dans l’accord, si elle se confirmait, constituerait un exploit important pour l’Iran.

Par ailleurs, la Chaîne 14 israélienne a critiqué le président américain Donald Trump, se demandant « dans quel monde vit-il pour promouvoir un accord de reddition comme un exploit », estimant que « le plus inquiétant est qu’Israël ne démente pas cette folie ».

Les médias israéliens ont ajouté que Trump « est devenu une plaisanterie mondiale et n’a pas supporté la pression », le qualifiant d’« homme faible ».

Ils ont également souligné que l’annonce du cessez-le-feu a coïncidé avec le lancement de missiles depuis l’Iran vers « Israël », considérant que « cela reflète une forme de dérision à notre égard ».

Au milieu de la nuit de mardi à mercredi, le Conseil suprême de la sécurité nationale iranien a annoncé que l’Iran, avec le soutien du front de la Résistance au Liban, en Irak, au Yémen et en Palestine occupée, « a remporté une grande victoire au cours des 40 derniers jours face aux États-Unis et à Israël, après l’échec des forces américaines et israéliennes à atteindre leurs objectifs militaires et à imposer leur contrôle sur l’Iran », affirmant que les coups sévères portés à l’ennemi resteront gravés dans la mémoire historique de l’humanité.

De son côté, le président américain Donald Trump a annoncé, via la plateforme « Truth Social », la suspension des bombardements et de l’offensive contre l’Iran pour une durée de deux semaines, à condition que la République islamique d’Iran accepte l’ouverture totale, immédiate et sécurisée du détroit d’Ormuz.