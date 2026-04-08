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    Médias israéliens : Les Iraniens ont fait ce qu’ils voulaient de l’administration Trump… ce qui s’est produit est une victoire massive pour eux

      Rédaction du site

      Des médias israéliens ont estimé que les Iraniens « ont fait ce qu’ils voulaient de l’administration Trump », reconnaissant que ce qui s’est passé « n’est pas seulement un exploit iranien, mais une victoire massive », en commentant l’annonce d’un cessez-le-feu de deux semaines « en prélude à des négociations qui donneront l’occasion de parachever l’accord et de le conclure dans sa forme finale ».

      Dans ce contexte, le correspondant militaire de la chaîne israélienne i24 a ironisé sur l’annonce du cessez-le-feu, appelant à « définir son timing avec précision à l’avenir ».

      De son côté, le chercheur à l’Institut israélien de politique et de stratégie, Shay Zvi, a déclaré que l’inclusion du Liban dans l’accord, si elle se confirmait, constituerait un exploit important pour l’Iran.

      Par ailleurs, la Chaîne 14 israélienne a critiqué le président américain Donald Trump, se demandant « dans quel monde vit-il pour promouvoir un accord de reddition comme un exploit », estimant que « le plus inquiétant est qu’Israël ne démente pas cette folie ».

      Les médias israéliens ont ajouté que Trump « est devenu une plaisanterie mondiale et n’a pas supporté la pression », le qualifiant d’« homme faible ».

      Ils ont également souligné que l’annonce du cessez-le-feu a coïncidé avec le lancement de missiles depuis l’Iran vers « Israël », considérant que « cela reflète une forme de dérision à notre égard ».

      Au milieu de la nuit de mardi à mercredi, le Conseil suprême de la sécurité nationale iranien a annoncé que l’Iran, avec le soutien du front de la Résistance au Liban, en Irak, au Yémen et en Palestine occupée, « a remporté une grande victoire au cours des 40 derniers jours face aux États-Unis et à Israël, après l’échec des forces américaines et israéliennes à atteindre leurs objectifs militaires et à imposer leur contrôle sur l’Iran », affirmant que les coups sévères portés à l’ennemi resteront gravés dans la mémoire historique de l’humanité.

      De son côté, le président américain Donald Trump a annoncé, via la plateforme « Truth Social », la suspension des bombardements et de l’offensive contre l’Iran pour une durée de deux semaines, à condition que la République islamique d’Iran accepte l’ouverture totale, immédiate et sécurisée du détroit d’Ormuz.

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