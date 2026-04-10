Le Hezbollah présente ses condoléances pour le martyre de la journaliste de la radio Al-Nour et de la chaîne Al-Manar, Suzane Khalil

Les Relations médiatiques du Hezbollah ont présenté leurs plus sincères condoléances aux directions de la radio Al-Nour et de la chaîne Al-Manar, ainsi qu’à leurs employés, suite au martyre de notre collègue Suzane Khalil, conceptrice et présentatrice de programmes éducatifs et sociaux.

Elle s’est élevée en martyr sur le chemin du travail médiatique missionnaire et du service social et éducatif, suite au crime brutal commis par l’ennemi sioniste, le mercredi 8 avril, contre la localité de Keyfoun.

Nous présentons également nos condoléances aux familles de tous les martyrs du massacre de la trahison sioniste d’hier, priant Dieu Tout-Puissant de les accueillir dans Sa vaste miséricorde et d’accorder patience et réconfort à leurs proches.

La martyre Suzane Khalil a tracé son parcours médiatique aux côtés de ses compagnons martyrs journalistes, qui ont suivi le pouls des gens, porté leur voix, leurs préoccupations et leur douleur, et transmis l’image de leur résilience et de leur résistance à tous les niveaux.

La martyre était là où se trouvaient les gens, présente parmi eux, rapportant leur ténacité, partageant leurs souffrances et laissant partout une empreinte de dévouement, de sincérité et de fidélité.

Tout en présentant nos condoléances à la famille de la martyre, à sa famille médiatique et à tous ses proches, nous lui promettons que le message médiatique et humain pour lequel elle a vécu et est morte restera présent et éternel, porté par ses frères et camarades avec honnêteté.

Nous soulignons que cette agression sioniste traîtresse, empreinte de haine et de criminalité, ne réussira pas à faire taire la voix de la Résistance et la parole de vérité, quels que soient les sacrifices.