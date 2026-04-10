Député Raad: Les raids de l’ennemi contre les civils sont un acte de désespoir qui n’imposera aucun fait accompli aux Libanais

Le président du bloc de la Fidélité à la Résistance, le député Mohammad Raad, a affirmé que « les raids israéliens ayant ciblé des bâtiments résidentiels et des commerces à Beyrouth, dans la Banlieue, la Montagne, ainsi qu’au Sud et dans la Bekaa, sont l’acte d’un ennemi vaincu, désespéré de pouvoir réaliser les objectifs dont il rêve au Liban ».

Le député Raad a souligné dans un article pour le journal Al-Akhbar que « les raids ne sont pas l’indicateur d’un accomplissement sur le terrain révélant que l’ennemi aurait atteint un positionnement stratégique par lequel il imposerait un fait accompli aux Libanais ».

« Les martyrs, les blessés et les sinistrés sont les partenaires des résistants qui combattent un ennemi visant à soumettre la patrie, humilier ses fils et bafouer la souveraineté et la dignité nationale ». a-t-il ajouté.

Et M.Raad de renchérir: « Chaque goutte de sang versée face à cet ennemi est un réquisitoire contre tout lâche ou défaitiste cherchant la satisfaction de l’ennemi et se moquant de ceux qui donnent leur vie pour contrer son agression ».

« Aucune libération ne se réalise sans effort, détermination et lutte ; aucune souveraineté sans confiance en soi, au peuple et en Dieu, ni sans s’élever au-dessus des instructions des protecteurs de l’ennemi », a-t-il expliqué.

Il a indiqué que « s’apitoyer sur les pertes et les victimes durant la confrontation et la résistance face à l’ennemi criminel devient une mélodie et une incitation gratuite, une danse sur les plaies des plus dignes, ainsi qu’une célébration et une exploitation sournoise et haineuse des crimes et des raids de l’ennemi ».

Le député Raad a en outre précisé : « Dans la logique nationale, il convient de cesser de parler des « erreurs » des fils de la patrie alors qu’ils résistent au projet et aux objectifs de l’ennemi », ajoutant que « la diffusion de rumeurs, l’instigation de climats de sédition et la prise de mesures autoritaires renforçant la division nationale sont des politiques qui n’ont aucun lien avec la logique et l’action nationale ».

Dans ce contexte, il a expliqué que « celui qui manque de discernement, quelle que soit sa position, ne doit pas s’imaginer que les tuteurs veulent l’intérêt et le bien du pays plus que les résistants honorables qui offrent leur sang et leur vie à bas prix pour la grandeur de la patrie et la dignité de ses fils ».

Il a noté que « l’ennemi israélien a voulu, à travers ces raids sauvages, dire aux US: « laisse-nous nous moquer du monde et diverger sur la position concernant l’acceptation de la trêve proposée avec l’Iran » », affirmant que « le processus d’arrêt de la guerre dans la région ne peut connaître le succès requis avec l’Iran sans l’arrêt des tirs israéliens au Liban ».

M.Raad a souligné que « la Résistance connaît les points de douleur de l’ennemi sioniste et l’Iran connaît parfaitement ses devoirs », concluant : « Il n’est pas nécessaire que certains Libanais s’impliquent plus qu’ils ne l’ont déjà fait dans des erreurs contre la souveraineté de leur pays et l’unité de son peuple ; ne vous précipitez pas vers le glissement, car le danger de l’abîme est plus intense encore que celui de rester avec l’impact ».

Source : Traduit à partir d'AlAkhbar