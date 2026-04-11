Fadlallah accuse les autorités libanaises de « prolonger l’agression » en refusant d’inclure le Liban dans le cessez-le-feu. Manifestation à Beyrouth

Le député du Hezbollah Hassan Fadlallah, a critiqué la décision des autorités libanaises de négocier directement avec l’ennemi israélien et fustigé leur refus d’inclure le Liban dans le cessez-le-feu en cours de négociation entre l’Iran et les Etats-Unis au Pakistan.

« Entamer des procédures concrètes constitue une violation flagrante de la Charte, de la Constitution et des lois libanaises, ainsi qu’une manipulation du destin et de l’avenir du pays », a-t-il affirmé dans une déclaration ce samedi.

Vendredi soir, la présidence libanaise a révélé avoir autorisé à l’ambassadrice du Liban aux Etats-Unis Nada Hamadeh un contact téléphonique, le premier du genre, avec l’ambassadeur d’Israël Yehiel Leiter.

Fadlallah a averti que « cette décision exacerbe les divisions internes à un moment où le Liban a plus que jamais besoin de solidarité et d’unité nationale pour faire face à l’agression israélienne et préserver la paix civile et la coexistence de son peuple ».

« Ce que l’ennemi n’a pas réussi à obtenir sur le champ de bataille aux portes de nos villages frontaliers, grâce à la bravoure des résistants, il ne l’obtiendra pas par la négociation avec une autorité qui ne maîtrise pas ses propres décisions, qui a abandonné ses devoirs les plus fondamentaux, qui n’a pas su protéger son peuple, qui n’est pas digne de confiance en matière de protection de la souveraineté nationale », a-t-il aussi affirmé, rappelant que la résistance perdurera tant que ce peuple existera et toute autorité est éphémère.

Concernant le refus de « cette autorité de saisir l’opportunité » offerte par l’Iran d’inclure le Liban dans le cessez-le-feu qu’il négocie avec les Etats-Unis au Pakistan, Fadlallah a ajouté: « Elle a ignoré cette honorable position iranienne et s’est employée à la saboter pour des raisons non libanaises, et ce, au prix du sang des Libanais, en prolongeant l’agression ».

Selon l’agence Axios, « le Liban a proposé à Israël un retour à l’accord de novembre 2024 et de se contenter de viser les menaces imminentes du Hezbollah ».

L’ancien ministre iranien des Affaires étrangères, Ali Akbar Velayati, a exhorté le Premier ministre libanais Nawaf Salam à ne pas ignorer le « rôle exceptionnel » de la Résistance islamique au Liban, l’avertissant que cela pourrait exposer le Liban à des risques sécuritaires irréparables.

Dans un message publié sur la plateforme « X », Velayati a souligné que la stabilité du Liban est liée à l’intégration des efforts du gouvernement et de la résistance.

Manifestation hostile à la normalisation

Une manifestation a eu lieu ce samedi après-midi au centre de Beyrouth, a proximité du siège du gouvernement pour protester contre les négociations avec l’ennemi israélien.

Le mot d’ordre de la manif a été : Ni musulmans ni chrétiens… Nous ne voulons pas de paix avec Israël

Des drapeaux libanais et iraniens ont été brandis ainsi que les bannières du Hezbollah, du mouvement Amal et du courant du Futur.

Des roses jaunes ont été offertes aux éléments des forces de l’ordre qui protègent le bâtiment gouvernemental.

L’ennemi dans le sérail

Le chef de l’Union mondiale des Oulémas de la résistance cheikh Maher Hammoud a lui aussi critiqué la décision du président et de son Premier ministre.

« Quel que soient les concessions que vous consentirez, l’ennemi sioniste ne sera jamais satisfait », a dénoncé cheikh Hammoud. « Ce que font les responsables au Liban nous pousse à dire que l’ennemi pourrait se trouver au sérail ou dans un bâtiment étatique ».

Le Premier ministre libanais Nawaf Salam a reporté son voyage aux Nations Unies et aux États-Unis.

Dans un message publié sur la plateforme X , Salam a déclaré que ce report est dû à la situation intérieure actuelle et à son souci de remplir pleinement son devoir de « préserver la sécurité et l’unité du peuple libanais ».

Ce samedi ont eu lieu les obsèques des 13 éléments des forces de l’ordre tombés en martyrs jeudi dans un raid israélien sur le sérail gouvernemental de la ville de Nabatiyeh au sud du Liban.

Source : Divers