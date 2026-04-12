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    Chef des forces de défense de l’Ouganda : « Nous sommes prêts à envoyer 100 000 soldats ougandais pour aider ‘Israël’

      Rédaction du site

      « Nous sommes prêts pour la guerre en faveur d’Israël ; les soldats ougandais sont assez forts pour engloutir l’Iran lui-même », c’est par ces mots que le chef de l’armée ougandaise a réaffirmé son soutien indéfectible à Tel-Aviv.

      « Le chef de l’armée ougandaise a déclaré qu’en cas de pénurie de soldats israéliens, les soldats ougandais se tiennent prêts. L’Ouganda a pris position pour ‘Israël’ avec ce message : « Nous devons toujours faire front et vaincre les ‘terroristes’, et nous devons protéger cette terre de telles personnes. » »

      Les déclarations pro-israéliennes du chef de l’armée ougandaise, le général Muhoozi Kainerugaba, ont suscité une polémique dans un contexte de tensions croissantes entre ‘Israël’ et l’Iran.

      Il a averti que l’Ouganda entrerait en guerre aux côtés d’Israël en cas de tentative de défaite ou de destruction d’Israël.

       À une occasion, il a affirmé de manière controversée qu’une seule brigade de soldats ougandais pourrait capturer Téhéran, la capitale de l’Iran, en seulement 72 heures.

      Source : Médias

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      Sud-Liban : La Résistance islamique a revendiqué ce dimanche vers 15 :00 des tirs de roquettes sur des attroupements ennemis israéliens dans les localités de Debel, Rachaf, Beit Lif, Qawzah, et Bayyadah.

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      La Résistance islamique a revendiqué ce dimanche des tirs de salves de roquettes vers 15 :10 sur les colonies : Kiryat Shmona, Margaliot, Avivim, Yir’on.

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      Sud Liban et Békaa de l’ouest : Raids et pilonnages ennemis israéliens ces dernières heures sur Qana (5 martyrs) , Chehabiyeh, al-Haniyeh, Yohmor al-Chqif, Nabatiyeh Fawqa, Soujod, Machghara (1 martyr), Chaatiyeh, Bafley, Kfartibnite (une voiture), Yatar, Kafra, Rihane, Mansouri, Baraachite…

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