Chef des forces de défense de l’Ouganda : « Nous sommes prêts à envoyer 100 000 soldats ougandais pour aider ‘Israël’

« Nous sommes prêts pour la guerre en faveur d’Israël ; les soldats ougandais sont assez forts pour engloutir l’Iran lui-même », c’est par ces mots que le chef de l’armée ougandaise a réaffirmé son soutien indéfectible à Tel-Aviv.

« Le chef de l’armée ougandaise a déclaré qu’en cas de pénurie de soldats israéliens, les soldats ougandais se tiennent prêts. L’Ouganda a pris position pour ‘Israël’ avec ce message : « Nous devons toujours faire front et vaincre les ‘terroristes’, et nous devons protéger cette terre de telles personnes. » »

Les déclarations pro-israéliennes du chef de l’armée ougandaise, le général Muhoozi Kainerugaba, ont suscité une polémique dans un contexte de tensions croissantes entre ‘Israël’ et l’Iran.

Il a averti que l’Ouganda entrerait en guerre aux côtés d’Israël en cas de tentative de défaite ou de destruction d’Israël.

À une occasion, il a affirmé de manière controversée qu’une seule brigade de soldats ougandais pourrait capturer Téhéran, la capitale de l’Iran, en seulement 72 heures.

Source : Médias