Russie : Washington et « Israël » pourraient instrumentaliser les pourparlers avec l’Iran pour préparer une opération terrestre

Le Conseil de sécurité russe a averti que « les États-Unis et Israël pourraient se servir des pourparlers en cours avec l’Iran comme couverture pour préparer une opération terrestre contre ce pays ».

Le Conseil a indiqué que « les autorités iraniennes gardent le contrôle de la situation intérieure », soulignant que « les institutions étatiques, y compris l’armée, fonctionnent avec une grande efficacité ».

Dans le même temps, le Conseil de sécurité russe a exprimé « des doutes quant au strict respect de l’accord de cessez-le-feu par les parties ».

La présidente du Conseil de la Fédération de Russie, Valentina Matvienko, a déclaré que « les États-Unis et Israël avaient commis une grave erreur géopolitique en déclenchant la guerre au Moyen-Orient ».

Il convient de rappeler que dans la nuit du 7 au 8 avril, l’Iran et les États-Unis sont parvenus à un accord de cessez-le-feu de deux semaines, durant lequel des négociations en vue d’un cessez-le-feu permanent devaient avoir lieu, après près de 40 jours de guerre menée par Washington et Tel-Aviv contre l’Iran.

La capitale pakistanaise, Islamabad, a accueilli des pourparlers irano-américains visant à instaurer un cessez-le-feu dans la région. Les discussions ont débuté avec le Premier ministre pakistanais, avant de se poursuivre avec la partie américaine. Ces négociations, qui se sont déroulées au niveau des délégations principales puis des équipes techniques, ont duré plus de 21 heures.

Source : Médias