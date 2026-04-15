La guerre « presque finie » selon Trump, qui évoque de nouvelles négociations

Donald Trump a estimé mardi que la guerre avec l’Iran était « presque finie », après avoir évoqué une possible reprise des discussions avec l’Iran cette semaine au Pakistan.

« Je pense que c’est presque fini » a affirmé le président américain dans la soirée sur la chaîne Fox News, assurant que les autorités iraniennes « veulent vraiment parvenir à un accord ».

Donald Trump a par ailleurs évoqué une possible reprise des discussions avec l’Iran dès cette semaine au Pakistan. « Quelque chose pourrait arriver au cours des deux prochains jours », a-t-il affirmé à un journaliste du New York Post.

Le week-end passé, un premier round de discussions avec le vice-président américain JD Vance avait échoué, sans toutefois conduire à une rupture du cessez-le-feu entré en vigueur le 8 avril.

Washington a néanmoins renforcé lundi la pression sur Téhéran avec la mise en oeuvre d’un blocus du transit en provenance ou à destination des ports iraniens.

« Les forces américaines ont complètement mis à l’arrêt le commerce maritime » de l’Iran, s’est félicité tôt mercredi le chef des forces américaines dans la région, Brad Cooper, soulignant qu’environ « 90% de l’économie iranienne » dépendent de celui-ci.

Dans ce nouveau rapport de force, des négociateurs américains pourraient donc se rendre de nouveau à Islamabad cette semaine en vue de négociations, selon M. Trump, qui a salué auprès du New York Post le « super boulot » de médiation mené par le chef de l’armée pakistanaise, Asim Munir.

Deux sources pakistanaises de haut rang ont confirmé à l’AFP qu’Islamabad cherchait à relancer les pourparlers.

Mardi, le secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres avait appelé à la reprise de « négociations sérieuses ». « Il n’y a pas de solution militaire à cette crise », a-t-il insisté.

Selon l’AFP, malgré l’impact du double blocus – iranien et américain – sur le détroit d’Ormuz, par où transite en temps normal 20% du pétrole et du GNL mondial, les marchés ont signalé vouloir croire à une sortie du conflit: le pétrole a continué à s’afficher en dessous de 95 dollars le baril mercredi, après une forte baisse mardi.

Reçu par le président chinois Xi Jinping à Pékin, le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov a assuré que Moscou était prêt à « compenser » le déficit énergétique subi par la Chine et d’autres pays à cause de la guerre.

Source : Avec AFP